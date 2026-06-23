Dónde juegan los futbolistas de Congo que enfrentan a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Un repaso, uno por uno, por todos los jugadores del combinado africano que Sébastien Desabre llevó a la Copa del Mundo.

Luego de su muy buen empate frente a Portugal en su debut en el Mundial 2026, la República Democrática del Congo va por su segunda presentación. Este martes, el combinado africano se encuentra frente a frente con la Selección Colombia en el Estadio Akron de Guadalajara, México. Y lo hace con la intención de dar el gran golpe sobre la mesa.

Con 20 futbolistas en total sobre los 26 convocados con presente en el fútbol europeo, Los Leopardos prometen complicar a los dirigidos por Néstor Lorenzo y a cualquier otro rival que se les cruce en esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, ante Portugal, demostraron que no son un contrincante sencillo.

A continuación, un repaso completo de todos los jugadores que el entrenador de República Democrática del Congo llevó a la Copa del Mundo, junto con sus respectivos clubes actuales, que se encuentran repartidos entre Europa, Asia y África.

Los jugadores congoleños festejando el empate ante Portugal. (Foto: Getty)

El plantel de RD Congo en el Mundial 2026

ARQUEROS

Lionel Mpasi (AC Le Havre – Francia)

Timothy Fayulu (FC Noah – Armenia)

Mattieu Epolo (Standard Lieja – Bélgica)

DEFENSORES

Chancel Mbemba (LOSC Lille – Francia)

Axel Tuanzebe (Burnley FC – Inglaterra)

Aaron Tshibola (Kilmarnock FC – Escocia)

Steve Kapuadi (Widzew Lodz – Polonia)

Dylan Batubinsika (AEL Larissa – Grecia)

Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Inglaterra)

Gédéon Kalulu (Aris Limassol – Chipre)

Arthur Masuaku (RC Lens – Francia)

Joris Kayembe (RKC Genk – Bélgica)

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VOLANTES

Noah Sadiki (Sunderland AFC – Inglaterra)

Charles Pickel (RCD Espanyol – España)

Samuel Moutussamy (Atromitos FC – Grecia)

Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille – Francia)

Edo Kayembe (Watford FC – Inglaterra)

Nathanael Mbuku (Montpellier HSC – Francia)

Brian Cipenga (CD Castellón – España)

Gaël Kakuta (AEL Limassol – Chipre)

Meschack Elía (Alanyaspor – Turquía)

Théo Bongonda (Spartak Moscow – Rusia)

DELANTEROS:

Cédric Bakambu (Real Betis – España)

Yoane Wissa (Newcastle United – Inglaterra)

Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC – Egipto)

Simon Banza (Al-Jazira Club – Emiratos Árabes Unidos)

Los grupos del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026