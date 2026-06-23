Quién es Lumumba Vea, el “hincha-estatua” de Congo que alienta inmóvil en el partido contra Colombia por el Mundial

Tras superar restricciones sanitarias, el reconocido fanático africano Michel Nkuka Mboladinga dice presente en Guadalajara para alentar a su selección de una forma muy particular.

Las tribunas del Estadio Akron de Guadalajara estarán repletas cuando República Democrática del Congo se enfrente a Colombia por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Sin embargo, entre miles de hinchas habrá una figura imposible de confundir: un hombre vestido con los colores de su país que permanecerá de pie, inmóvil y con el brazo en alto durante los 90 minutos.

Se trata de Luvumba, más conocido internacionalmente como Lumumba Vea, uno de los fanáticos más reconocidos del fútbol africano y una auténtica celebridad para los seguidores congoleños.

Los hinchas argentinos ya están comparando las diferentes opciones de apuestas mundial para encontrar los mercados más atractivos antes del debut de la Selección.

Su nombre real es Michel Nkuka Mboladinga, tiene 50 años y desde hace más de una década se convirtió en una especie de estatua viviente dedicada a representar la memoria de Patrice Lumumba, uno de los grandes símbolos de la independencia congoleña y una figura histórica vinculada a la resistencia y la dignidad nacional.

El aficionado de RD Congo que se la pasa como una estatua durante todos los partidos por fin pudo viajar a México, y estará mañana en el partido de su selección contra Colombia.



No era Mundial sin este CHAD, ahora sí ya estamos completos. pic.twitter.com/gvVbBJ4V7J — Roberto Haz (@tudimebeto) June 22, 2026

La particularidad que lo lo llevó al estrellato mundial es su manera de alentar. Mientras el resto de los hinchas canta, salta o agita banderas, Mboladinga adopta una postura inspirada en una conocida estatua de Patrice Lumumba ubicada en Kinshasa, la capital de Congo. Vestido con saco y corbata en los colores azul, rojo y amarillo de la bandera congoleña, permanece inmóvil durante todo el encuentro con el brazo derecho levantado. Sí, literal.

Publicidad

El duelo ante Colombia será el primero de la Copa del Mundo en el que Luvumba estará presente. Es que no pudo estar presente en el histórico empate ante Portugal debido a las restricciones sanitarias impuestas para viajeros procedentes de su país, afectado por un brote de ébola que obligó a implementar controles especiales antes del ingreso a Norteamérica.

Las medidas exigían que los viajeros permanecieran varias semanas en un tercer país antes de recibir autorización para ingresar, una situación que complicó tanto a hinchas como a integrantes de la propia delegación congoleña durante la preparación mundialista. Sin embargo, tras completar los requisitos exigidos, Luvumba recibió el visto bueno para viajar.

Mboladinga y su rutina en cada partido: permanecer quieto mientras el resto alienta.

Publicidad

La popularidad de Luvumba creció tanto en los últimos años que ya supera ampliamente el ámbito del fútbol congoleño. Sus apariciones en la Copa Africana lo transformaron en una personalidad reconocida internacionalmente y actualmente reúne cientos de miles de seguidores en redes sociales.

Ahora, con República Democrática del Congo disputando su primera Copa del Mundo en años y soñando con una histórica clasificación a dieciseisavos de final, Luvumba tendrá por fin su estreno mundialista. Y mientras los futbolistas intentan hacer historia dentro del campo, él volverá a hacerlo a su manera: inmóvil, en silencio y con el brazo levantado durante todo el partido.