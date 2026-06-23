Con la Selección Argentina ya en el primer lugar, este sería su rival en 16 avos del Mundial 2026

La Scaloneta tendrá oponente desde el Grupo H. Se definirá en los próximos días y puede ser cualquier de dicha zona.

La Selección Argentina cumplió con los deberes. El equipo de Lionel Scaloni se encuentra clasificado a la siguiente fase del Mundial de 2026 y espera rival para el próximo 3 de julio en Miami. Estos son todos los posibles oponentes que tendrá en la primera fase de eliminación directa de la vigente edición de la Copa del Mundo.

Cada uno de estos posibles oponentes llegará desde el Grupo H. Una zona conformada por equipos de peso como España y Uruguay. También de viejos conocidos que, como Arabia Saudita, podrían volver a cruzarse en el camino de Lionel Messi y compañía. Cabo Verde es la cenicienta de un grupo que hasta la fecha no ha dejado de tener sorpresas y que también podría ser el oponente del equipo de Scaloni dentro de algunas jornadas de acuerdo con el fixture.

A diferencia de la zona de Argentina, el grupo que conforman estas cuatro selecciones ni mucho menos tienen todo definido a la espera de la última fecha. Para la última jornada tendrán que medirse España y Uruguay mientras Cabo Verde y Arabia Saudita hacen lo mismo en un horario simultáneo de cara a evitar polémicas y favorecimientos a cualquiera de los cuatro implicados en dicha situación. Así se define el rival de la Albiceleste en 16 avos del Mundial.

España, rival de Argentina en los dieciseisavos de final

Para que España sea el rival de Argentina en la fase de dieciseisavos de final debe haber una derrota de los dirigidos por Luis De La Fuente frente a Uruguay. En este momento, la Roja comanda su grupo con 4 puntos sobre 6 posibles tras el empate ante Cabo Verde y la goleada frente a Arabia Saudita de acuerdo con los datos de la tabla. Si hay empate con La Celeste, Cabo Verde tendría que vencer 5-0 a los saudíes.

España llega como líder a la última fecha de su grupo con Lamine Yamal recuperado: GETTY

Uruguay, rival de Argentina en los dieciseisavos de final

El equipo de Marcelo Bielsa quedará segundo en su zona en caso de vencer a España y que Cabo Verde haga lo propio frente a Arabia Saudita por una mayor diferencia de goles. En caso de igualar con los europeos también se clasificará como segundo en caso de que tengan más goles acumulados en toda la fase de grupos que el equipo africano. Perdiendo se queda fuera.

Publicidad

Cabo Verde, rival de Argentina en los dieciseisavos de final

Si Cabo Verde derrota a Arabia Saudita y España hace lo propio con Uruguay, los africanos serán los rivales de Argentina. Si empatan ante Arabia Saudita, necesitarán que España venza al equipo de Marcelo Bielsa para garantizarse la segunda zona del grupo de acuerdo con los archivos oficiales. En caso de derrota ante el equipo asiático, no jugarán los dieciseisavos de final.

Cabo Verde, cerca de ser rival de Argentina en 16avos: GETTY

Arabia Saudita, rival de Argentina en los dieciseisavos de final

Si Arabia Saudita derrota a Cabo Verde y España hace lo propio con Uruguay, serán el oponente de Argentina también de acuerdo con las proyecciones matemáticas. Un empate los elimina de la vigente edición de la Copa del Mundo. Es el rival con menos posibilidades de cruzarse con el equipo de Lionel Scaloni en este momento. Recordemos que el encuentro de dieciseisavos de final se disputará en la ciudad de Miami el 3 de julio.

Publicidad

Datos claves