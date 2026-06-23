Mientras juega el Mundial 2026, Enzo Fernández fue tasado por Chelsea ante el interés de Real Madrid

El mediocampista de la Selección Argentina es el máximo objetivo de Mourinho para este mercado. La postura de los ingleses.

Mientras avanza a paso firme con la Selección Argentina en el Mundial 2026, Enzo Fernández sigue siendo el principal objetivo de Real Madrid. El Merengue quiere sumarlo para la próxima temporada y la buena noticia es que Chelsea está abierto a venderlo, pero no a cualquier precio.

Desde Inglaterra, aseguran que la directiva de los Blues está dispuesta a desprenderse del subcapitán del equipo. Sin embargo, el gigante español deberá desembolsar una importantísima cifra de dinero para quedarse con el mediocampista campeón del mundo.

De acuerdo a lo informado por The Athletic, Chelsea le venderá a Enzo a Real Madrid, siempre y cuando pongan sobre la mesa 120 millones de libras por su ficha. Esto equivale a casi 140 millones de euros, ligeramente por encima de lo que el Merengue esperaba pagar.

Cabe recordar que el conjunto inglés compró el pase del argentino en 120 millones de euros, procedente de Benfica. Los portugueses habían adquirido la ficha del volante desde River por 44 millones de euros.

Enzo Fernández ya tuvo problemas en Chelsea por expresar su deseo de vivir en Madrid

Meses atrás, cuando aún Liam Rosenior era el entrenador de los Blues, Enzo Fernández fue sancionado dentro del conjunto londinense, tras expresar en un programa de streaming argentino que tenía intenciones de vivir en la capital española.

“Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor”, expresó en aquel momento, lo cual no cayó bien por Stamford Bridge.

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Los números de Enzo Fernández en la temporada

Durante la temporada 2025/26, el volante argentino de 25 años disputó un total de 54 partidos, en los que convirtió 15 goles y aportó 7 asistencias. Además recibió 14 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 4379 minutos en cancha.

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