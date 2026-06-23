Cómo ver EN VIVO y ONLINE Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Tras la sufrida victoria ante Uzbekistán en el debut, los cafeteros buscan asegurar su presencia en los 16avos de final.

En el Estadio Guadalajara, en México, la Selección Colombia choca este martes ante su par de República Democrática del Congo en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El italiano Maurizio Mariani será el árbitro de un duelo clave para ambos equipos.

Los comandados por Néstor Lorenzo arrancaron con el pie derecho con triunfo ante Uzbekistán, mientras que los africanos sorprendieron al rescatar un punto en su debut ante Portugal. El cruce de este martes puede ser definitorio para las dos selecciones.

Con la victoria, Colombia asegurará su presencia en los 16avos de final y definirá el primer puesto del Grupo K en un mano a mano ante Portugal en la última jornada. En cambio, un empate o una derrota lo dejaría expuesto y con chances de eliminación.

Qué canal pasa Colombia vs. RD Congo

El compromiso en el Estadio Guadalajara en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 entre la Selección Colombia y su par de República Democrática del Congo será transmitido por DSports, su plataforma DGO y Paramount+.

A qué hora juegan Colombia y RD Congo

El encuentro en Guadalajara, correspondiente al Grupo K entre Colombia y República Democrática del Congo comenzará este martes 23 de junio a las 23, hora argentina.

Las tablas del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026

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