Las posibles formaciones de Colombia y RD Congo por el Mundial 2026

En el marco de la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, en el Estadio AKRON de Guadalajara, la Selección Colombia se enfrenta a la Selección de la República Democrática del Congo en búsqueda de una victoria que le asegure la clasificación a los 16avos de final del certamen.

El elenco comandado por Néstor Lorenzo viene de vencer 3 a 1 a Uzbekistán en su debut. Es por eso que en caso de ganar este encuentro llegará a las seis unidades y ya tendrá su boleto a la siguiente ronda del torneo. Caso contrario complicará sus chances debido a que cierra el grupo con Portugal.

Por su parte, RD Congo viene de conseguir un histórico empate 1 a 1 contra Portugal. Es por eso que ahora quiere una victoria que lo deje a un paso de clasificar a la siguiente ronda, debido a que en la última fecha irá contra Uzbekistán, que perdió en sus dos presentaciones.

Las posibles formaciones del partido

Colombia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez.

: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez. RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Chancel Mbema, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa y Cédric Bakambu.

La tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026