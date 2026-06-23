Qué puesto del Ranking FIFA ocupa Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026

Fue el último seleccionado africano en sellar su boleto a la Copa del Mundo, pero dejó en el camino a gigantes del continente como Camerún y Nigeria.

La Selección de Congo ya tuvo su estreno en el primer Mundial de su historia, aunque como Zaire ya había competido en Alemania 1974, y lo hizo nada menos que ante la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahora, el combinado africano se mide ante la Selección Colombia en el Estadio Akron de Guadalajara, México.

En la actualidad, el seleccionado congoleño ocupa la posición 43 del Ranking FIFA y fue precisamente la victoria 1-0 sobre Jamaica que consiguió el 31 de marzo para sellar su boleto a la Copa del Mundo y el reciente empate 1-1 ante Portugal los que le permitieron escalar algunas posiciones, porque había iniciado el año en el puesto 48.

Congo no es la selección con peor Ranking FIFA entre las cuatro que compiten en el Grupo K, porque Uzbekistán se ubica actualmente en el puesto 58. Portugal, que será su rival en el estreno, es la mejor posicionada por estar séptima en la clasificación, mientras que Colombia está en la decimosegunda posición de la propia nómina.

Théo Bongonda , figura de RD Congo. (Foto: Getty)

El camino de Congo hacia el Mundial

El seleccionado congoleño tuvo que sufrir y mucho a lo largo de las Eliminatorias Africanas. Tras finalizar en la segunda posición de la primera ronda por detrás de Senegal, tuvo que buscar su boleto al Repechaje enfrentando a los mejores segundos de cada zona en partidos de eliminación directa.

Derrotó 1-0 a Camerún en la primera llave y tuvo que recurrir a los penales para también dejar fuera de competencia a Nigeria. Ya en México, donde se disputó el mini torneo que repartió los últimos boletos, se impuso 1-0 a Jamaica para asegurar presencia en la Copa del Mundo.

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