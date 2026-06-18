Dónde juegan los futbolistas de Corea del Sur que enfrentan a la Selección de México en el Mundial 2026

Un repaso uno por uno de los jugadores del combinado asiático que Hong Myung-bo llevó a la Copa del Mundo.

Corea del Sur va por su segunda jornada en esta Copa del Mundo en el partido ante México en el Estadio Guadalajara. El conjunto dirigido por Hong Myung-bo tiene un plantel competitivo, con varios nombres interesantes, entre los que se destacan Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in y Hwang Hee-chan.

Con 15 futbolistas en total sobre los 26 convocados con presente en el fútbol europeo, los Guerreros Taegeuk prometen complicar a la Selección de México y a cualquier rival que se les cruce en el Mundial 2026.

Corea debutó en el Mundial con triunfo ante Checa (Getty)

A continuación, un repaso completo de todos los jugadores que el entrenador de Corea del Sur llevó a la Copa del Mundo, junto con sus respectivos clubes actuales, que se encuentran repartidos entre Europa, Asia y Norteamérica:

El plantel de Corea del Sur en el Mundial 2026

ARQUEROS

Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC – Corea del Sur)

Kim Seung-gyu (FC Tokyo – Japón)

Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai – Corea del Sur)

DEFENSORES

Kim Min-jae (Bayern Múnich – Alemania)

Cho Wi-je (Jeonbuk Hyundai – Corea del Sur)

Lee Han-beom (FC Midtjylland – Dinamarca)

Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers -Japón)

Park Jin-seob (Zhejiang FC -China)

Lee Gi-hyuk (Gangwon FC – Corea del Sur)

Lee Tae-seok (Austria Wien – Austria)

Seol Young-woo (Estrella Roja – Serbia)

Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach -Alemania)

Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen – Corea del Sur)

Publicidad

VOLANTES

Yang Hyun-jun (Celtic FC – Escocia)

Paik Seung-ho (Birmingham City – Inglaterra)

Hwang In-beom (Feyenoord – Países Bajos)

Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai – Corea del Sur)

Bae Jun-ho (Stoke City – Inglaterra)

Eom Ji-sung (Swansea City – Inglaterra)

Hwang Hee-chan (Wolverhampton – Inglaterra)

Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC – Corea del Sur)

Lee Jae-sung (Mainz 05 – Alemania)

Lee Kang-in (Paris Saint-Germain – Francia)

DELANTEROS

Oh Hyeon-gyu (Besiktas – Turquía)

Son Heung-min (Los Angeles FC – Estados Unidos)

Cho Gue-sung (FC Midtjylland – Dinamarca)

El fixture del Mundial 2026

Publicidad

Las tablas del Mundial 2026