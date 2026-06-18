Qué puesto del ranking FIFA ocupa Corea del Sur, rival de México en el Mundial 2026

Los surcoreanos son los mejores clasificados del Grupo A, detrás del seleccionado mexicano.

Corea del Sur es uno de los seleccionados fuertes del fútbol asiático, y el rival más complicado del Grupo A para México. Los surcoreanos son los rivales del Tri para este jueves, en un grupo donde ya empataron su partido Sudáfrica vs. República Checa.

Bajo el liderazgo de Heung-Min Son como capitán y máxima figura, el combinado asiático llega a la Copa del Mundo se encuentra en el puesto 22° del ranking FIFA debido a su rendimiento en estos últimos años y, especialmente, a su triunfo en la primera fecha.

La victoria por 2 a 1 vs. República Checa en el primer partido de la fase de grupos le permitió a Corea del Sur escalar tres posiciones en el Ranking FIFA, desde el puesto 25 al 22.

Corea está en el puesto 22 del Ranking FIFA. (Getty)

Corea del Sur es, detrás de México (13º), el mejor equipo del Grupo A en el Ranking FIFA. República Checa ocupa el puesto 44 y Sudáfrica, que es el peor ubicado, está en el puesto 61.

Convocados de Corea del Sur

ARQUEROS : Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo) y Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors).

: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo) y Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors). DEFENSORES : Kim Min-jae (Bayern Múnich), Cho Wi-je (Jeonbuk Hyundai), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) y Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen).

: Kim Min-jae (Bayern Múnich), Cho Wi-je (Jeonbuk Hyundai), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) y Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen). VOLANTES : Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05) y Lee Kang-in (Paris Saint-Germain).

: Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05) y Lee Kang-in (Paris Saint-Germain). DELANTEROS : Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Son Heung-min (Los Angeles FC) y Cho Gue-sung (FC Midtjylland).

: Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Son Heung-min (Los Angeles FC) y Cho Gue-sung (FC Midtjylland). DT: Hong Myung-bo

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo A

Fixture del Grupo A