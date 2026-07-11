Dónde nacieron los futbolistas de Suiza que juegan el Mundial 2026

La Selección de Suiza es una de las de mejor rendimiento a lo largo de la Copa del Mundo y es por eso que disputan los cuartos de final frente a Argentina por un lugar entre los 4 mejores. En ese sentido, sus futbolistas llamaron la atención de todos y BOLAVIP realizó un análisis para conocer dónde nacieron.
En primer lugar, un dato importante a tener en cuenta es que el combinado europeo posee 3 extranjeros entre los convocados a disputar el certamen más importante del planeta. De esta manera, 23 de los 26 son nacidos en Suiza, mientras que los restantes lo hicieron en otro país y luego sí se nacionalizaron.
Breel Embolo, delantero de Suiza en el Mundial 2026. (Getty Images)
Lo cierto es que entre los oriundos de otras naciones pero que representan a Suiza, hay dos de Camerún y el restante pertenece a Inglaterra. Los que provienen del continente africano son Breel Embolo, delantero figura de la selección, e Ivon Mvogo. Por otro lado, el procedente del Reino Unido es Marvin Keller.
Dónde nacieron los jugadores de Suiza
A continuación, ciudad y país de origen de cada uno de los integrantes de la Selección de Suiza en el Mundial 2026.
Arqueros
- Gregor Kobel: Zúrich, Suiza
- Marvin Keller: Londres, Inglaterra
- Yvon Mvogo: Yaundé, Camerún
Los futbolistas de Suiza en el Mundial 2026. (Getty Images)
Defensores
- Manuel Akanji: Neftenbach, Suiza
- Aurèle Amenda: Bienne, Suiza
- Eray Cömert: Rheinfelden, Suiza
- Nico Elvedi: Zúrich, Suiza
- Luca Jaquez: Lucerna, Suiza
- Miro Muheim: Zúrich, Suiza
- Ricardo Rodríguez: Zúrich, Suiza
- Silvan Widmer: Aarau, Suiza
Mediocampistas
- Michel Aebischer: Heitenried, Suiza
- Remo Freuler: Ennenda, Suiza
- Ardon Jashari: Cham, Suiza
- Fabian Rieder: Berna, Suiza
- Djibril Sow: Zúrich, Suiza
- Granit Xhaka: Basilea, Suiza
- Denis Zakaria: Ginebra, Suiza
Los futbolistas de Suiza en el Mundial 2026. (Getty Images)
Delanteros
- Zeki Amdouni: Ginebra, Suiza
- Breel Embolo: Yaundé, Camerún
- Dan Ndoye: Nyon, Suiza
- Noah Okafor: Binningen, Suiza
- Rubén Vargas: Adligenswil, Suiza
- Christian Fassnacht: Zúrich, Suiza
- Cedric Itten: Basilea, Suiza
- Johan Manzambi: Ginebra, Suiza
La lista de convocados de Suiza en el Mundial 2026
- ARQUEROS: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).
- DEFENSORES: Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Mainz 05).
- VOLANTES: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco).
- DELANTEROS: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf) y Johan Manzambi (SC Freiburg).