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Mundial 2026

Dónde nacieron los futbolistas de Suiza que juegan el Mundial 2026

Hay extranjeros entre los jugadores convocados para disputar la Copa del Mundo con el combinado europeo.

Los futbolistas de Suiza en el Mundial 2026.
© GettyLos futbolistas de Suiza en el Mundial 2026.

La Selección de Suiza es una de las de mejor rendimiento a lo largo de la Copa del Mundo y es por eso que disputan los cuartos de final frente a Argentina por un lugar entre los 4 mejores. En ese sentido, sus futbolistas llamaron la atención de todos y BOLAVIP realizó un análisis para conocer dónde nacieron.

En primer lugar, un dato importante a tener en cuenta es que el combinado europeo posee 3 extranjeros entre los convocados a disputar el certamen más importante del planeta. De esta manera, 23 de los 26 son nacidos en Suiza, mientras que los restantes lo hicieron en otro país y luego sí se nacionalizaron.

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Breel Embolo, delantero de Suiza en el Mundial 2026. (Getty Images)

Breel Embolo, delantero de Suiza en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que entre los oriundos de otras naciones pero que representan a Suiza, hay dos de Camerún y el restante pertenece a Inglaterra. Los que provienen del continente africano son Breel Embolo, delantero figura de la selección, e Ivon Mvogo. Por otro lado, el procedente del Reino Unido es Marvin Keller.

Dónde nacieron los jugadores de Suiza

A continuación, ciudad y país de origen de cada uno de los integrantes de la Selección de Suiza en el Mundial 2026.

Arqueros

  • Gregor Kobel: Zúrich, Suiza
  • Marvin Keller: Londres, Inglaterra
  • Yvon Mvogo: Yaundé, Camerún
Los futbolistas de Suiza en el Mundial 2026. (Getty Images)

Los futbolistas de Suiza en el Mundial 2026. (Getty Images)

Defensores

  • Manuel Akanji: Neftenbach, Suiza
  • Aurèle Amenda: Bienne, Suiza
  • Eray Cömert: Rheinfelden, Suiza
  • Nico Elvedi: Zúrich, Suiza
  • Luca Jaquez: Lucerna, Suiza
  • Miro Muheim: Zúrich, Suiza
  • Ricardo Rodríguez: Zúrich, Suiza
  • Silvan Widmer: Aarau, Suiza

Mediocampistas

  • Michel Aebischer: Heitenried, Suiza
  • Remo Freuler: Ennenda, Suiza
  • Ardon Jashari: Cham, Suiza
  • Fabian Rieder: Berna, Suiza
  • Djibril Sow: Zúrich, Suiza
  • Granit Xhaka: Basilea, Suiza
  • Denis Zakaria: Ginebra, Suiza
Los futbolistas de Suiza en el Mundial 2026. (Getty Images)

Los futbolistas de Suiza en el Mundial 2026. (Getty Images)

Delanteros

  • Zeki Amdouni: Ginebra, Suiza
  • Breel Embolo: Yaundé, Camerún
  • Dan Ndoye: Nyon, Suiza
  • Noah Okafor: Binningen, Suiza
  • Rubén Vargas: Adligenswil, Suiza
  • Christian Fassnacht: Zúrich, Suiza
  • Cedric Itten: Basilea, Suiza
  • Johan Manzambi: Ginebra, Suiza

La lista de convocados de Suiza en el Mundial 2026

  • ARQUEROS: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).
  • DEFENSORES: Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Mainz 05).
  • VOLANTES: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco).
  • DELANTEROS: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf) y Johan Manzambi (SC Freiburg).
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Nahuel de Hoz
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