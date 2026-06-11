¿Dónde queda República Democrática del Congo, país que juega en el Grupo K del Mundial 2026?

Por segunda vez en su historia y debutando en la cita con este nombre, los de Sébastien Desabre buscan hacer historia para su nación.

Entre los 48 clasificados para el Mundial 2026 destaca la Selección de la República Democrática del Congo. Dirigidos por el francés Sébastien Desabre, integrarán un complicado Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. El sueño es la clasificación.

Aunque es la primera vez que RD Congo aparece como clasificado en la cita de la FIFA, es la segunda vez que esta nación participa. La anterior fue bajo el nombre de Zaire, denominación que llevó el país entre 1971 y 1997. En aquella oportunidad, en Alemania 1974, el equipo se despidió en la primera ronda sin puntos, sin gritos a favor y con 14 goles en contra.

RD Congo consiguió la clasificación a través del repechaje internacional. (Foto: Getty)

¿Dónde queda la República Democrática del Congo?

La República Democrática del Congo es el segundo país más grande de África, detrás de Argelia, y se ubica justo en el centro del continente. Esta nación limita con República Centroafricana, Sudán del Sur, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola y la República del Congo.

Cuenta con una población de más de 114 millones de habitantes, cifra que lo posiciona en el 13° lugar en todo el planeta, siendo el país de habla francesa con más habitantes, superando incluso a Francia. Además, es el 11° más grande de todo el planeta.

Publicidad

Datos clave de RD Congo

Capital : Kinsasa.

: Kinsasa. Idioma : Francés y lenguas nacionales (Lingala, suajili, kikongo y tshiluba)

: Francés y lenguas nacionales (Lingala, suajili, kikongo y tshiluba) Gentilicio : congoleño/congolés.

: congoleño/congolés. Presidente : Félix Tshisekedi.

: Félix Tshisekedi. Superficie : 2.344.858 km².

: 2.344.858 km². Población : 114 millones de habitantes.

: 114 millones de habitantes. Moneda: Franco congoleño.

Los partidos de RD Congo en el Mundial 2026

Miércoles 17 de junio – 14.00 – Portugal vs. RD Congo

Martes 23 de junio – 23.00 – Colombia vs. RD Congo

Sábado 27 de junio – 20.30 – RD Congo vs. Uzbekistán

El fixture del Mundial 2026