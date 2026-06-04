Un robo lo obligó a operarse del ojo, llegó a Newcastle por 70 millones y nació en Francia: Yoane Wissa, el delantero que ilusiona a Congo en el Mundial

Impidió el secuestro de su hija y jugó al rugby hasta los 15 años. Conocé la historia de la figura de la República Democrática del Congo.

Yoane Wissa es una de las principales figuras de la Selección de la República Democrática del Congo y es quien ilusiona a toda la nación en la inminente Copa del Mundo 2026. En ese sentido, hay que recordar que sufrió un ataque de ácido y debió operarse los ojos, además de que nació en Francia pero eligió a representar a sus raíces provenientes de sus familiares anteriores.

Nacido el 3 de septiembre de 1996 en Villeneuve-Saint-Georges, comenzó su camino en el deporte pero no en el fútbol, ya que jugó al rugby hasta los 15 años. Luego, se decidió por la pelota y empezó su trayectoria en Châteauroux, Stade Lavallois y AC Ajaccio. Sin embargo, su consolidación fue en FC Lorient, donde jugó entre 2018 y 2021, que derivó en su salto a Brentford.

Yoane Wissa, delantero congoleño en su etapa en Brentford. (Getty Images)

Lo cierto es que Yoanne fue víctima de un ataque con ácido en su domicilio y debió pasar por un duro episodio. El hecho ocurrió por una mujer que intentó secuestrar a su hija y él la defendió, impidiendo que la rapte. Pero en ese desesperado forcejeo, la delincuente le arrojó el producto químico en el rostro y le ingresó a los ojos, obligándolo a tener una cirugía ocular.

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Luego de ser intervenido quirúrgicamente y llevar a cabo una extensa recuperación, se recuperó completamente y superó el trauma tras el acontecimiento. En medio de ese contexto, se convirtió en la máxima figura de Brentford convirtiendo 49 goles en 149 partidos oficiales, permitiéndole dar el salto a Newcastle United, que desembolsó 73 millones de dólares.

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Yoane Wissa, delantero congoleño de Newcastle United. (Getty Images)

A mediados de 2025, el delantero arribó a las Urracas en lo que fue la compra más cara de la historia del club, aunque solo por unos días porque ya fue superado por Nick Woltemade. Ya transcurrió su primera temporada en el norte de Inglaterra, pero estuvo condicionada por una larga recuperación que le impidió jugar en el comienzo del ciclo y en la pretemporada.

A pesar de nacer en Francia, en 2020 debutó con la Selección de Congo para representar al país del que provienen sus antecesores. Con la camiseta de los Leopards, disputó un total de 37 partidos y marcó 8 goles, resaltando como uno de los mejores futbolistas. Con ese panorama sobre la mesa, jugará su primer Mundial y es la ilusión de toda la nación ubicada en África.

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Yoane Wissa en la Selección de la República Democrática del Congo. (Getty Images)

El fixture de Congo en el Mundial

La lista de convocados de Congo para el Mundial 2026

ARQUEROS : Lionel Mpasi (AC Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) y Mattieu Epolo (Standard Lieja).

: Lionel Mpasi (AC Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) y Mattieu Epolo (Standard Lieja). DEFENSORES: Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens) y Joris Kayembe (RKC Genk).

Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens) y Joris Kayembe (RKC Genk). VOLANTES: Noah Sadiki (Sunderland AFC), Charles Pickel (RCD Espanyol), Samuel Moutussamy (Atromitos FC), Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille), Edo Kayembe (Watford FC), Nathanael Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (CD Castellón), Gaël Kakuta (AEL Limassol), Meschack Elía (Alanyaspor) y Théo Bongonda (Spartak Moscow).

Noah Sadiki (Sunderland AFC), Charles Pickel (RCD Espanyol), Samuel Moutussamy (Atromitos FC), Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille), Edo Kayembe (Watford FC), Nathanael Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (CD Castellón), Gaël Kakuta (AEL Limassol), Meschack Elía (Alanyaspor) y Théo Bongonda (Spartak Moscow). DELANTEROS: Cédric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC) y Simon Banza (Al-Jazira Club).