Rivaldo y su admiración por Argentina y Lionel Messi: ”Lo dejan todo”

La leyenda de la Selección de Brasil se deshizo en elogios por lo que fue el partido de Argentina frente a Egipto.

El partido que la Selección Argentina le ganó 3 a 2 a Egipto en el estadio de Atlanta este martes 7 de julio, despertó el asombro de propios y extraños. Es que perdía 2 a 0 faltando 15 minutos y se estaba despiendo de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, inesperadamente, en los Octavos de Final.

Y uno de los que más destacó el estirpe del combinado dirigido por Lionel Scaloni fue Rivaldo, quien en su cuenta de Instagram dedicó una publicación exclusivamente para elogiar a la Albiceleste y a su capitán, minutos después de confirmarse su clasificación a la siguiente instancia (en donde ahora enfrentará a Suiza).

”¡Qué garra, qué afán de victoria, qué espíritu de lucha y qué entrega total por parte de todos! Eso es exactamente lo que los aficionados quieren ver en el campo durante un Mundial”, escribió en primera instancia la leyenda de la Selección de Brasil, quien fue campeón en el Mundial de Corea y Japón disputado en 2002.

Y prosiguió: ”Está de más decirlo: Leo Messi es increíble. ¡Qué jugador! A sus 39 años, disputando su sexto Mundial, sigue demostrando la misma pasión por la camiseta argentina: celebrando, luchando, derramando lágrimas y —una vez más— resultando decisivo”.

La publicación de Rivaldo sobre Argentina y Lionel Messi.

En esa misma línea, aclaró que su sentimiento por la Verdeamarela no le nubla la vista frente al estirpe de la Selección Argentina: ”Soy brasileño, amo a mi país y siempre apoyaré a nuestra selección. La rivalidad es parte del fútbol, ​​pero también sé reconocer y admirar un gran partido y a un equipo que lo deja todo en la cancha. Partidos como este engrandecen el deporte y están a la altura de un escenario mundialista. Felicidades a Argentina por su clasificación”.

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Brasil cumplirá en 2030 28 años de su último título en una Copa del Mundo

Rivaldo fue clave para la consagración de Brasil en la Copa del Mundo de Corea y Japón en 2002, la que en definitiva fue la última vez que la Verdeamarela alzó el trofeo más codiciado por el planeta fútbol. Con lo cual, tras quedarse afuera de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a Noruega en Octavos de Final, en 2030 cumplirá 28 años de su última conquista global.

En síntesis