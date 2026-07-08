La gran polémica del partido en Atlanta por los Octavos de Final del Mundial 2026 se dio dentro del área de Egipto.

La Selección Argentina sufrió como nunca pensó que iba a hacerlo frente a Egipto, en el partido que se disputó este martes 7 de julio en el Estadio de Atlanta por uno de los cruces correspondientes a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Hasta el minuto 79 estaba 2 a 0 abajo a causa de los tantos anotados por Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko. No obstante, en ese momento inició una remontada que marcó la historia de la Albiceleste en el torneo. El descuento de Cristian Romero, el empate de Lionel Messi a los 83 y la sentencia de Enzo Fernández en el tercer minuto de adición.

Pero más allá de lo épico que fue el resurgimiento de la Selección Argentina, porque la realidad es que más de uno pensó en que estaba acaba su participación en el Mundial 2026, otra vez los comentarios de varios sectores de la prensa apuntan contra el arbitraje, que en este caso estuvo a cargo del francés Francois Letexier.

Las jugadas en las que los detractores de Argentina hicieron énfasis son dos. Por un lado, la infracción a Lisandro Martínez en la jugada que hubiese sido el pimer 2 a 0 para Egipto y, por el otro, un leve agarrón en el área de Alexis Mac Allister en la acción que terminó en el tanto de cabeza de Enzo Fernández.

🚨ACÁ ESTÁ LA IMAGEN CLARA DEL PENAL QUE NO LE SANCIONARON A ARGENTINA VS. EGIPTO.



Yasser Ibrahim agarra, arrastra y le pega una patada a Alexis Mac Allister, todo dentro del área.



El francés François Letexier y el VAR nada.pic.twitter.com/9IzuLeclxY — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) July 8, 2026

No obstante, hubo una situación muy clara que podría haberle dado a la Scaloneta la posibilidad de ejecutar un disparo desde el punto del penal y que pasó prácticamente desapercibida. Corrían los primeros minutos del complemento, cuando un avance de Lionel Messi buscando a Alexis Mac Allister terminó en infracción de Yasser Ibrahim que no fue advertida ni por el juez de campo ni por el VAR.

Publicidad

En las imágenes que ya circulan en redes sociales se ve como el defensor de Egipto (autor del primer tanto) agarra, arrastra y golpea en el pie derecho al mediocampista de la Selección Argentina. A pesar de la falta evidente, no hubo llamado desde la cabina del video análisis.

¿Cuándo juega Argentina su partido por los Cuartos de Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina continúa su camino en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras eliminar a Cabo Verde y Egipto, ahora hace foco en Suiza, su contrincante en los Cuartos de Final, que eliminó a Colombia mediante los penales. El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22 horas (ARG).

En síntesis

Argentina remontó 3-2 a Egipto con goles de Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

con goles de Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. 7 de julio se disputó el encuentro de octavos en el Estadio de Atlanta.

se disputó el encuentro de octavos en el Estadio de Atlanta. Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko anotaron los dos tantos iniciales para el equipo egipcio.