La queja de Egipto ante la FIFA por el arbitraje vs. Argentina en el Mundial 2026

La federación egipcia presentó su descargo ante la FIFA por lo que fue la labor de François Letexier en Atlanta.

Continúan las repercusiones de lo que fue la histórica victoria de la Selección Argentina 3 a 2 sobre Egipto en el Estadio de Atlanta este martes 7 de julio por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras todos los comentarios que se hicieron en diferentes sectores de la prensa del planeta sobre el accionar de árbitro francés François Letexier, ahora, la federación egipcia, al parecer, presentó su descargo ante la entidad que comanda Gianni Infantino por considerar injusta la eliminación del combinado dirigido por Hossam Hassan.

”El presidente de la Asociación de la Federación Egipcia Hany Abo Rida ha presentado una queja oficial contra el árbitro francés François Letexier y sus asistentes tras la derrota de Egipto por 3-2 ante Argentina en la Copa Mundial 2026”, reportó el periodista Ismael Mahmoud del medio Win Win All Sports en su cuenta de la red social X.

Además, agregó que el organismo africano inició gestiones para que François Letexier y sus colaboradores del VAR sean apartados de la Copa Mundial: ”Exigió una investigación sobre las decisiones controvertidas en contra de los Faraones y solicitó oficialmente la exclusión del equipo arbitral francés del resto del torneo debido a sus errores cruciales”.

Hossam Hassan, DT de Egipto, cara a cara con Francois Letexier. Getty Images.

Así serán los Cuartos de Final del Mundial 2026

Además de Argentina frente a Suiza a jugarse el 10 de julio, los otros tres cruces de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 también ya están definidos: Francia se medirá a Marruecos este jueves 9 de julio, España chocará con Bélgica el viernes 10 y Noruega hará lo propio con Inglaterra el sábado.

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Vale mencionar que las Semifinales se llevarán a cabo el martes 14 en el AT&T de Dallas y el miércoles 15 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y que la Final está pautada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Por cierto, el enfrentamiento que definirá el tercer y cuarto puesto se llevará a cabo en Miami el sábado 18.

En síntesis