Qué puesto del ranking FIFA ocupa Curazao, rival de Ecuador en el Mundial 2026

El seleccionado centroamericano es uno de los equipos más humildes de la Copa del Mundo.

Kansas City será el escenario del partido de Ecuador vs. Curazao, partido que completará la jornada 2 de actividad del Grupo E del Mundial 2026. Ambos equipos cayeron en la primera de sus presentaciones, por lo que este segundo partido será fundamental para el futuro de ambos seleccionados en la competición.

El seleccionado del país ubicado en el sur del Mar Caribe llega luego de recibir 7 goles de Alemania en su debut mundialista, lo cual lo hizo caer en la clasificación del Ranking FIFA al punto tal de ser la penúltima de las 48 selecciones mundialistas.

Previo a enfrentar a Ecuador, Curazao se encuentra en el puesto 83 del Ranking FIFA, un puesto por detrás de Nueva Zelanda y cuatro por delante de Haití, la peor de las 48 selecciones mundialistas, que se ubica en el puesto 87.

Curazao, selección ubicada en el puesto 83 del Ranking FIFA y rival de Ecuador hoy. (Getty)

Tabla de posiciones del Grupo E

Fixture del Grupo E