Dónde ver EN VIVO y ONLINE Túnez vs. Japón por el Mundial 2026: canales de TV y streaming

Túnez y Japón se enfrentan este domingo desde la 1:00 de la madrugada en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El partido se disputa en el Estadio BBVA de Monterrey, México, cuenta con el arbitraje del rumano István Kovács y tiene un condimento especial: se trata del encuentro número 1.000 en la historia de las Copas del Mundo.

Los fanáticos pueden seguir el compromiso en vivo por distintas plataformas. En Argentina y gran parte de Latinoamérica, la transmisión se encuentra disponible a través de DSports, mientras que también puede verse online mediante DGO. Además, el encuentro tiene la chance seguirse por el canal 109 de Flow y por la plataforma de streaming Paramount+.

En lo deportivo, Túnez afronta una verdadera final anticipada al contar con la necesidad de reaccionar tras la dura caída por 5-1 frente a Suecia en el debut. Luego de ese resultado, la federación decidió el cambio de entrenador y apostó por la llegada de Hervé Renard, quien tiene su estreno oficial al frente de las Águilas de Cartago con la misión de mantener vivas las chances de clasificación.

Del otro lado estará Japón, que dejó una muy buena imagen en su estreno al igualar 2-2 frente a Países Bajos en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada. Con los neerlandeses liderando la zona tras su contundente victoria sobre Suecia, el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu sabe que una victoria en Monterrey lo dejaría muy bien posicionado de cara a la clasificación.

¿Dónde ver EN VIVO Túnez vs. Japón?

TV

DSports

Canal 109 de Flow

Streaming

DGO

Paramount+

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