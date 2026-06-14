Dónde y en qué estadio están jugando Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026

El Lincoln Financial Field de Filadelfia es una de las sedes más importantes de esta Copa del Mundo 2026.

En el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Costa de Marfil hace su debut ante la Selección de Ecuador en búsqueda de sumar los primeros tres puntos en la competencia y acomodarse en la clasificación a 16avos de final.

Este encuentro se disputa en el Lincoln Financial Field, que durante la Copa del Mundo pasará a llamarse Estadio de Filadelfia por la reglamentación anti-auspiciantes de FIFA. El mismo está ubicado en la ciudad de Filadelfia, en la región noreste de Estados Unidos.

Con capacidad para albergar hasta 69.000 espectadores, el Estadio de Filadelfia es uno de los más grandes que tendrá este Mundial. Dentro de su estructura se destaca su diseño abierto e imponente arquitectura ecológica, siendo icónico en la NFL, casa de los Philadelphia Eagles.

Lincoln Financial Field, Filadelfia. (Foto: Getty).

A lo largo de esta Copa del Mundo, no solo albergará este partido, sino que también tendrá otros tantos de la fase de grupos y por último tendrá a uno de los cruces clave de los octavos de final del certamen.

El fixture del Mundial 2026