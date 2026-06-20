Dónde y en qué estadio están jugando Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Ecuatorianos y centroamericanos se miden en un partido clave para sus respectivos futuros en el Mundial 2026, y lo hacen en el Kansas Stadium.

La Selección de Ecuador enfrenta un partido crucial para su futuro en el Mundial 2026; este sábado se mide mano a mano contra Curazao, su segundo rival en esta Copa del Mundo, para cerrar la jornada de actividad del Grupo E, en un partido que tendrá como escenario el imponente Kansas Stadium.

Mejor conocido como Arrowhead Stadium, pero llamado Kansas Stadium por razones de patrocinio en esta Copa del Mundo, el partido entre Ecuador y Curazao se llevará a cabo en un recinto con capacidad para más de 76 mil espectadores.

La casa de los Kansas City Chiefs es donde juegan Ecuador vs. Curazao. (Getty)

En el Kansas Stadium ya se ha jugado un partido de esta Copa del Mundo, la goleada del campeón defensor, Argentina, por 3 a 0 ante Argelia, y tendrá otros cuatro más luego del juego entre Ecuador y Curazao. Dos partidos más de la fase de grupos: Túnez vs. Países Bajos y Argelia vs. Austria, el duelo de 16avos de final del ganador del Grupo K y un partido de Cuartos de Final.

Argentina y Argelia ya estrenaron el Kansas Stadium en la Copa del Mundo. (Getty)

Estamos hablando de un escenario imponente, certificado por Guinness World Records como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo y ha albergado un récord de cinco campeonatos de conferencia de la NFL consecutivos, como casa de los Kansas City Chiefs, equipo de Patrick Mahomes. Allí también hace de local el Sporting Kansas City, de la MLS.

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Tabla de posiciones del Grupo E

Fixture del Grupo E