En California el elenco local y el europeo se enfrentan por un lugar en la siguiente instancia.

En el Levi’s Stadium de California, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Estados Unidos (1° Grupo F) se enfrenta a la Selección de Bosnia (3° Grupo B) por un lugar en los octavos de final del certamen y así seguir avanzando en el cuadro.

El elenco comandado por Mauricio Pochettino logró seis puntos producto de dos victorias (4-1 vs. Paraguay y 2-0 vs. Australia) y una derrota (3-2 vs. Turquía), por lo que se quedó con su grupo para llegar a esta instancia.

Bosnia, por su parte, sufrió para llegar a esta instancia. Con cuatro puntos producto de una victoria (3-2 vs. Qatar), un empate (1-1 vs. Canadá) y una derrota (4-1 vs. Suiza), quedó como uno de los ocho mejores terceros y logró el boleto a esta instancia.

Qué pasa si Estados Unidos y Bosnia empatan por el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

Las formaciones del partido