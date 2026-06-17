¿Dónde y en qué estadio juegan Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

La casa de los Cowboys de Dallas albergará un total de 9 partidos en la Copa del Mundo, incluidos los próximos dos de Argentina en fase de grupos.

Este miércoles el Mundial 2026 ofrece uno de los mejores partidos de la primera fecha de la fase de grupos, con el cara a cara cien por ciento europeo que protagonizan las selecciones de Inglaterra, candidata a pelear por el título, y Croacia, que sido subcampeona y tercera en las últimas dos ediciones del certamen FIFA.

La sede de tan esperado encuentro es el AT&T Stadium de Arlington, en el Estado de Texas, casa de los Dallas Cowboys en la NFL que tiene capacidad para albergar a 80 mil espectadores, extensible a 100 mil de pie, y cuenta con un terreno de juego de césped artificial, algo a lo que no están habituados la gran mayoría de los futbolistas que participan de la Copa del Mundo.

Construido en 2005 e inaugurado en 2009, el recinto que también cuenta con techo retráctil ya ha recibido importantes competencias de fútbol internacional, como la Copa Oro de Concacaf en 2009, 2011, 2013, 2017, 2021, 2023 y 2025; así como también la Copa América 2024. En la presente edición del Mundial, ya se enfrentaron allí Países Bajos y Japón, que igualaron 2-2.

La Selección Argentina, que viene de golear 3-0 a Argelia en el debut, disputará allí sus próximos dos partidos de la fase de grupos, ante Austria en 22 de junio y ante Jordania el 27.

Vista aérea de la casa de los Cowboys de Dallas.

9 partidos mundialistas para el AT&T Stadium

Además del duelo ya disputado entre Países Bajos vs. Japón y el que tiene lugar hoy entre Inglaterra vs. Croacia, el AT&T Stadium de Arlington recibirá otros siete encuentros durante la presente Copa del Mundo.

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Argentina vs. Austria – 22 de junio

– 22 de junio Japón vs. Suecia – 25 de junio

– 25 de junio Jordania vs. Argentina – 27 de junio

– 27 de junio Dos partidos de dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.

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