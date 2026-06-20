Dónde y en qué estadio se está jugando Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

El BMO Field Stadium de la ciudad de Toronto es el escenario designado para el partido por la primera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá continúa su andar. En medio de ese panorama, este sábado 20 de junio, Alemania y Costa de Marfil se encuentran frente a frente con el objetivo en común de sellar la clasificación hacia los 16avos de final del certamen.

En ese contexto, el BMO Field Stadium de la ciudad de Toronto, en Canadá, es el escenario designado para el partido entre alemanes y marfileños, por el Grupo E de la Copa del Mundo. Se trata de un encuentro que tiene su puntapié inicial a las 17:00 horas de la República Argentina, en medio de una zona que también cuenta con Ecuador y Curazao.

El estadio, cuya construcción inició en 2006 y fue inaugurado en 2007, será la sede de este cotejo del Mundial, que a su vez engrosa la lista de grandes citas internacionales que se disputaron allí, luego de recibir competencias de la talla del Mundial Sub-20 de la FIFA en 2007, el Mundial Sub-20 Femenino en 2014 y la Copa Oro de la Concacaf en 2015.

El BMO Field tiene una enorme actividad deportiva durante todo el año, ya que es la casa del Toronto FC de la MLS y de los Toronto Argonauts de la liga canadiense de fútbol americano (CFL). Su capacidad fue ampliada recientemente a unos 45.000 espectadores para cumplir con los estándares de la Copa del Mundo. Es considerado el primer estadio construido específicamente para fútbol en el país y se destaca por su atmósfera íntima, similar a los recintos europeos.

Alemania y Costa de Marfil juegan en Toronto. (Foto: Getty)

Los convocados de Alemania y Costa de Marfil para el Mundial

ALEMANIA

ARQUEROS: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich) y Alexander Nübel (Stuttgart).

Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich) y Alexander Nübel (Stuttgart). DEFENSORES: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich) y Malick Thiaw (Newcastle).

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich) y Malick Thiaw (Newcastle). VOLANTES: Pascal Grob (Brighton), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich) y Florian Wirtz (Liverpool).

Pascal Grob (Brighton), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich) y Florian Wirtz (Liverpool). DELANTEROS: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart), Leroy Sané (Bayern Munich), Deniz Undav (Stuttgart) y Nick Woltemade (Newcastle).

Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart), Leroy Sané (Bayern Munich), Deniz Undav (Stuttgart) y Nick Woltemade (Newcastle). DT: Julian Nagelsmann

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COSTA DE MARFIL

ARQUEROS : Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi) y Alban Lafont (Panathinaikos).

: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi) y Alban Lafont (Panathinaikos). DEFENSORES : Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa), Guela Doué (Racing de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma) y Wilfried Singo (Galatasaray).

: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa), Guela Doué (Racing de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma) y Wilfried Singo (Galatasaray). VOLANTES : Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) y Jean-Michaël Seri (Maribor).

: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) y Jean-Michaël Seri (Maribor). DELANTEROS : Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) y Elye Wahi (Niza).

: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) y Elye Wahi (Niza). DT: Emerse Faé

El fixture del Mundial