Dónde y en qué estadio se está jugando Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026

El Gillette Stadium de la ciudad de Boston es el escenario designado para el partido por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Continúa rodando el esférico en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de ese panorama, este lunes 29 de junio, desde las 17:30 horas de la República Argentina, Alemania y Paraguay se encuentran frente a frente con la misión en común de seguir avanzando en el certamen.

Así las cosas, europeos y sudamericanos ven acción en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Se trata de un escenario multiuso situado en Foxborough, Massachusetts. El mismo cuenta actualmente con una capacidad para 68.756 espectadores y fue construido a un costado y en sustitución del viejo Foxboro Stadium, que fue demolido tras la inauguración del nuevo estadio en 2002.

El imponente estadio de la ciudad de Boston. (Foto: Getty)

El Gillette Stadium de Boston es la sede de los equipos New England Patriots de la NFL y New England Revolution de la MLS. No es un detalle menor que, al momento de su construcción, este recinto tuvo un costo de 325 millones de dólares, mientras que el arquitecto John Bolles fue quien estuvo a cargo de su diseño.

Entre los torneos más importantes que albergó antes del Mundial 2026, el Gillette Stadium tuvo acción de las ediciones 2003, 2005, 2007, 2009 y 2015 de la Copa de Oro de la Concacaf; la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2003 y la Copa América Centenario de 2016, con participaciones de los seleccionados de Brasil y Argentina, entre otros.

El cuadro del Mundial 2026