Dónde y en qué estadio se está jugando Argentina vs. España por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga la gran final de la cita mundialista entre la Albiceleste y la Roja.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá llega a su momento más glorioso e inolvidable. Por la gran final, la Selección de Argentina se enfrenta a la Selección de España en un encuentro definitivo por la gloria eterna que mantiene en vilo al planeta entero y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este domingo 19 de julio, donde el combinado liderado por Lionel Scaloni busca revalidar su mística e imponer toda su jerarquía histórica frente a la exigente escuadra española, que intenta plasmar su fútbol de posesión y frescura juvenil para coronarse como el mejor del planeta en este duelo a todo o nada.

¿En qué estadio están jugando Argentina vs. España?

El escenario designado para este atrapante compromiso consagratorio es el imponente Estadio Nueva York Nueva Jersey (conocido habitualmente fuera del torneo como MetLife Stadium), ubicado en la localidad de East Rutherford, dentro del área metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Este majestuoso recinto, famoso por ser el hogar de los New York Giants y New York Jets de la NFL y por albergar grandes eventos mundiales, cuenta con una capacidad máxima adaptada de 82.500 espectadores para esta trascendental final de la FIFA.

El césped norteamericano luce un marco sencillamente espectacular y repleto, con fanáticos de todas partes del mundo que le dan un colorido único para presenciar la coronación del nuevo monarca del fútbol, consolidándose como la sede más vibrante y con mejor ambiente festivo de toda la Copa del Mundo.

El MetLife, el escenario de la final. (Foto: Getty).

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El cuadro del Mundial 2026