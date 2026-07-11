Dónde y en qué estadio se está jugando Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Es el sexto y último partido que recibe el recinto con capacidad para 76 mil espectadores en la Copa del Mundo.

Las selecciones de Argentina y Suiza definen el último boleto a las semifinales del Mundial 2026 este sábado 11 de julio desde las 22.00, en un encuentro que tiene al portugués Joao Pinheiro como árbitro principal y al mexicano Guillermo Pacheco como responsable del VAR.

El partido se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el Estadio de Misuri, misma ciudad en la que el equipo que conduce Lionel Scaloni instaló el búnker principal de su concentración desde su llegada a Estados Unidos para ser parte del certamen FIFA.

El recinto que recibe su sexto y último partido en esta Copa del Mundo tiene una capacidad para 76 mil espectadores y cuenta con césped natural, pero reforzado con un sistema híbrido. Es casa de los Kansas City Chiefs que juegan en la NFL y fue inaugurado en 1972.

Es el segundo partido que disputa allí la Selección Argentina, pues fue la sede del debut con goleada 3-0 sobre Argelia. Para el seleccionado suizo será la primera presentación en este recinto en lo que va del certamen FIFA.

Argentina ya jugó en el Arrowhead Stadium ante Argelia.

Los árbitros de Argentina vs. Suiza

Árbitro: Joao Pinheiro – Portugal

Asistente 1: Bruno Jesus – Portugal

Asistente 2: Luciano Maia – Portugal

Cuarto árbitro: Drew Fischer – Canadá

VAR: Guillermo Pacheco – México

AVAR: Juan Lara – Chile

SVAR: Marco Di Bello – Italia

Data clave

Argentina y Suiza se enfrentan por los cuartos de final el 11 de julio.

se enfrentan por los cuartos de final el 11 de julio. Arrowhead Stadium de Kansas City será la sede con capacidad para 76,000 espectadores.

de Kansas City será la sede con capacidad para 76,000 espectadores. Joao Pinheiro de Portugal fue designado como árbitro principal del partido.