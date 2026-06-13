Dónde y en qué estadio se está jugando Australia vs. Turquía por el Mundial 2026

El imponente BC Place de Vancouver será la sede del encuentro entre los bicontinentales y los Socceroos.

Se desarrolla la esperada edición 2026 de la Copa Mundial de la FIFA. Tras el inicio de la competición hace escasos días, las selecciones buscan acomodarse para superar la fase de grupos y meterse en los dieciseisavos de final. La Australia de Tony Popovic, que busca hacer valer su poderío físico y dinamismo, chocará con la siempre aguerrida Turquía de Vincenzo Montella por los puntos iniciales del Grupo D.

En medio de ese panorama, las selecciones del certamen internacional ya empezaron a pensar en este choque decisivo para sus aspiraciones, que se desarrollará este sábado 13 de junio en el imponente BC Place (denominado oficialmente Estadio de Vancouver durante la competencia) de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica.

El estadio, cuya construcción inició en 1981 y fue inaugurado en 1983, será la sede de este cotejo del Mundial, que a su vez engrosa la lista de grandes citas internacionales que se disputaron allí, luego de recibir competencias de la talla de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010 y la gran final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2015. Cabe destacar que fue remodelado en 2011, para quedar tal como se ve en la actualidad.

El Estadio de Vancouver por adentro en un partido de la MLS (Getty)

El BC Place tiene una enorme actividad deportiva durante todo el año, ya que es la casa de los Vancouver Whitecaps de la MLS y de los BC Lions de la liga canadiense de fútbol americano (CFL). Su capacidad ronda los 54.000 espectadores, cumpliendo a la perfección con los estándares de la Copa del Mundo tras sus modernas renovaciones.

Es considerado el estadio multipropósito más emblemático del oeste del país y se destaca por su espectacular techo retráctil y su inmensa pantalla de video central.

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El BC Place por afuera en pleno Vancouver (Getty)

Así las cosas, Australia y Turquía se enfrentarán en el histórico estadio canadiense este sábado. El partido se disputará a la 01:00 de Argentina (madrugada del domingo) y tendrá el arbitraje de Jesús Valenzuela.

El fixture del Mundial 2026

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Tabla de posiciones de todos los grupos del Mundial 2026