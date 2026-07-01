Dónde y en qué estadio se está jugando Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026

Es el quinto partido de la presente Copa del Mundo que se disputa en el recinto con capacidad para más de 68 mil espectadores.

Las selecciones de Bélgica y Senegal se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se disputa este miércoles primero de julio desde las 17.00 en hora de Argentina y es dirigido por el hondureño Saíd Martínez como árbitro principal.

La sede del encuentro es el Lumen Field Stadium de Seattle, en el Estado de Washington, que tiene capacidad para recibir hasta 68.740 espectadores y cuenta con la particularidad de tener un terreno de juego de césped sintético.

Estadio Lumen Field listo para recibir el duelo entre Bélgica y Senegal.

Fue inaugurado en 2002, reemplazando al antiguo Kingdome, y su construcción tuvo un costo de 2.700 millones de dólares. Allí hacen habitualmente de local Seattle Sounders en la MLS, los Seahawks en la NFL y Seattle Reing FC en la National Women’s Soccer League.

Entre otros eventos, el Lumen Field Stadium ha sabido albergar tres ediciones de la Copa Oro (2005, 2009 y 2013) y el reciente Mundial de Clubes de 2025. En 2016, allí, Argentina derrotó a Bolivia por 3-0 en la Copa América Centenario.

¿Qué partidos del Mundial fueron asignados al Lumen Field?

Seis partidos de la presente edición de la Copa del Mundo fueron asignados al estadio Lumen Field en Seattle, de los cuales solo quedan dos por disputarse.

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Bélgica 1-1 Egipto / 15 de junio

/ 15 de junio Estados Unidos 2-0 Australia / 19 de junio

/ 19 de junio Bosnia 3-1 Qatar / 24 de junio

/ 24 de junio Egipto 1-1 Irán / 26 de junio

/ 26 de junio Bélgica vs. Senegal / 1 de julio

/ 1 de julio Un partido de octavos de final / 6 de julio

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