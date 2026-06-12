Dónde y en qué estadio se está jugando Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

El BMO Field de Toronto será la sede del segundo compromiso de la Copa del Mundo entre locales y bosnios.

Se desarrolla la esperada edición 2026 de la Copa Mundial de la FIFA. Tras el inicio de la competición hace escasas horas, las selecciones buscan acomodarse para superar la fase de grupos y meterse en los dieciseisavos de final. La Canadá de Jesse Marsch, que hace valer su peso como una de las tres anfitrionas, chocará con la siempre aguerrida Bosnia de Sergej Barbarez por los puntos iniciales del Grupo B.

En medio de ese panorama, las selecciones del certamen internacional ya empezaron a pensar en este choque decisivo para sus aspiraciones, que se desarrollará este viernes 12 de junio en el imponente BMO Field (denominado oficialmente Estadio Toronto durante la competencia) de Toronto, en la provincia de Ontario.

El estadio, cuya construcción inició en 2006 y fue inaugurado en 2007, será la sede de este cotejo del Mundial, que a su vez engrosa la lista de grandes citas internacionales que se disputaron allí, luego de recibir competencias de la talla del Mundial Sub-20 de la FIFA en 2007, el Mundial Sub-20 Femenino en 2014 y la Copa Oro de la Concacaf en 2015.

El BMO Field de Toronto por adentro (Getty)

El BMO Field tiene una enorme actividad deportiva durante todo el año, ya que es la casa del Toronto FC de la MLS y de los Toronto Argonauts de la liga canadiense de fútbol americano (CFL). Su capacidad fue ampliada recientemente a unos 45.000 espectadores para cumplir con los estándares de la Copa del Mundo. Es considerado el primer estadio construido específicamente para fútbol en el país y se destaca por su atmósfera íntima, similar a los recintos europeos.

El BMO Field de Toronto por afuera (Getty)

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Así las cosas, Canadá y Bosnia se enfrentarán en el histórico estadio canadiense este viernes. El partido se disputará a las 16:00 de Argentina y tendrá el arbitraje de Facundo Tello.

Los convocados de Canadá y Bosnia para el Mundial

CANADÁ

ARQUEROS : Maxime Crépeau (Orlando City SC), Dayne St. Clair (Inter Miami) y Owen Goodman (Barnsley FC).

: Maxime Crépeau (Orlando City SC), Dayne St. Clair (Inter Miami) y Owen Goodman (Barnsley FC). DEFENSORES : Alphonso Davies (Bayern Munich), Moïse Bombito (OGC Nice), Alfie Jones (Middlesbrough FC), Derek Cornelius (Rangers FC), Luc de Fougerolles (FCV Denver EH), Alistair Johnston (Celtic FC), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (HNK Hajduk Split) y Joel Waterman (Chicago Fire FC).

: Alphonso Davies (Bayern Munich), Moïse Bombito (OGC Nice), Alfie Jones (Middlesbrough FC), Derek Cornelius (Rangers FC), Luc de Fougerolles (FCV Denver EH), Alistair Johnston (Celtic FC), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (HNK Hajduk Split) y Joel Waterman (Chicago Fire FC). VOLANTES : Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (US Sassuolo), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan Saliba (RSC Anderlecht) y Ali Ahmed (Norwich City).

: Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (US Sassuolo), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan Saliba (RSC Anderlecht) y Ali Ahmed (Norwich City). DELANTEROS : Jonathan David (Juventus FC), Promise David (RSC Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton FC), Tani Oluwaseyi (Villarreal CF), Jacob Shaffelburg (LAFC), Liam Millar (Hull City) y Tajon Buchanan (Villarreal CF).

: Jonathan David (Juventus FC), Promise David (RSC Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton FC), Tani Oluwaseyi (Villarreal CF), Jacob Shaffelburg (LAFC), Liam Millar (Hull City) y Tajon Buchanan (Villarreal CF). DT: Jesse Marsch

BOSNIA

ARQUEROS : Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka) y Osman Hadžikić (NK Slaven Belupo).

: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka) y Osman Hadžikić (NK Slaven Belupo). DEFENSORES : Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens) y Amir Hadžiahmetović (Hull City).

: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens) y Amir Hadžiahmetović (Hull City). VOLANTES : Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (Salzburgo) y Esmir Bajraktarević (PSV).

: Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (Salzburgo) y Esmir Bajraktarević (PSV). DELANTEROS : Ermedin Demirović (Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach) y Edin Džeko (Schalke 04).

: Ermedin Demirović (Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach) y Edin Džeko (Schalke 04). DT: Sergej Barbarez

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El fixture del Mundial 2026