Dónde y en qué estadio se está jugando Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

Colombia quiere asegurar su paso a los 16avos de final lo antes posible y enfrentará a RD Congo en el Estadio Akron de Guadalajara con ese objetivo.

La Selección de Colombia busca los 16avos de final del Mundial 2026 y un triunfo ante RD Congo este martes bien podría asegurar ello. En ese contexto, ambos combinados nacionales se ven las caras en el Estadio Akron de Guadalajara, mejor conocido como el Estadio Guadalajara por razones de patrocinio en esta Copa del Mundo.

Colombia vs. RD Congo por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026 se juega en el Estadio Guadalajara, un estadio con capacidad para 46,355 espectadores y que está recibiendo el tercero de los cuatro partidos pactados para disputarse allí en el torneo.

El Estadio Guadalajara ya vio jugar a México, anfitrión de esta Copa del Mundo. (Getty)

Comúnmente conocido como el Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco, México, este escenario es la casa de las Chivas de Guadalajara de la Liga MX y, curiosamente, fue sede del repechaje internacional que clasificó a RD Congo al Mundial 2026, tras su triunfo ante Jamaica por 1 a 0.

RD Congo se metió al Mundial 2026 tras ganar el repechaje en Guadalajara. (Getty)

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara

Corea del Sur 2-1 Rep. Checa – 11 de junio

México 1-0 Corea del Sur – 18 de junio

Colombia vs. RD Congo – 23 de junio

Uruguay vs. España – 26 de junio

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Posiciones del Grupo K

Fixture del Grupo K