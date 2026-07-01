Qué pasa si Inglaterra empata o pierde hoy vs. RD Congo por el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra cumplió con creces en la fase inicial del Mundial 2026 al quedarse con el liderazgo de su zona de forma invicta, lo que la posiciona no solo como la gran candidata a superar esta llave de dieciseisavos de final en la que le toca cruzarse con la República Democrática del Congo, sino que también la consolida en el lote de los principales aspirantes a levantar la copa.

Hasta el momento, los dirigidos por Thomas Tuchel cosecharon un gran triunfo 4-2 ante Croacia, una igualdad sin goles frente a Ghana y un sólido 2-0 sobre Panamá, contando con un nivel altísimo de sus principales referentes, ya que tanto Harry Kane como Jude Bellingham vienen firmando actuaciones decisivas de cara al arco rival.

Por el lado de RD Congo, su camino en el certamen ha mostrado muchísimos más altibajos; tras un debut adverso, logró reponerse en la última jornada de la fase de grupos dando vuelta un partido clave para avanzar a la siguiente ronda por primera vez en su historia. Lograron meterse en los cruces eliminatorios tras una emocionante victoria donde Yoane Wissa, su principal carta de ataque, ratificó su gran presente erigiéndose como el goleador del equipo.

El encuentro entre ingleses y congoleños se disputará en el Estadio de Atlanta a partir de las 13.00 en hora de Argentina. Inglaterra es amplia favorita a clasificar a los octavos de final.

¿Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde vs. RD Congo?

Si Inglaterra gana ante RD Congo abrochará su boleto a los octavos de final del Mundial, instancia en la que deberá enfrentar a México.

abrochará su boleto a los octavos de final del Mundial, instancia en la que deberá enfrentar a México. Si Inglaterra empata con RD Congo en los 90 minutos de juego reglamentarios se disputará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, definirá la clasificación en tanda de penales.

en los 90 minutos de juego reglamentarios se disputará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, definirá la clasificación en tanda de penales. Si Inglaterra pierde quedará automáticamente eliminada del Mundial 2026 y será RD Congo la selección que enfrentará a México en octavos de final.

Las alineaciones de Inglaterra y RD Congo

El seleccionado inglés saltará al terreno de juego con Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Marcus Rashford.

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Por su parte, RD Congo hará lo propio con Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Nathanael Mbuku; Yoane Wissa y Brian Cipenga.