Si Inglaterra gana, dónde y contra quién juega los octavos de final del Mundial 2026

El combinado de los Tres Leones busca meterse en octavos de final de la Copa del Mundo, donde ya espera su posible próximo rival.

Sin deslumbrar, pero tampoco sin despeinarse, la Selección de Inglaterra clasificó a 16avos de final como líder del Grupo L del Mundial 2026 luego de cosechar dos triunfos y un empate. Ahora, su rival en la primera instancia de mata-mata será RD Congo, seleccionado africano que se metió como el mejor tercero de su zona y el mejor tercero clasificado en general.

Lo cierto es que el conjunto de Thomas Tuchel parte como claro favorito en el compromiso que se disputa este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, pero el fútbol, y sobre todo esta Copa del Mundo, nos tiene acostumbrados a las sorpresas. Por ende, el combinado congoleño podría dar el batacazo.

El rival de Inglaterra o RD Congo en 8avos de final

Sea quien sea el clasificado a 8avos de final, lo cierto es que el rival de turno en dicha instancia ya se conoce. No será otro que el seleccionado de México, que viene de cargarse, con justicia, a Ecuador en la ronda de 16avos.

El conjunto del Vasco Aguirre mirará excepctante este compromiso en Atlanta, ya que tendrá definido a su contrincante una vez que culminen los 90 o 120 minutos.

México espera por Inglaterra o RD Congo

El partido de octavos de final entre Inglaterra o RD Congo y México se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Banorte, ex Azteca, en Ciudad de México. Será la última participación del mítico templo de la capital mexicana en el Mundial 2026 y se jugará a las 21 horas de Argentina (18:00 locales).

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Las alineaciones de Inglaterra y RD Congo

El seleccionado inglés saltó al terreno de juego con Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Marcus Rashford.

Por su parte, RD Congo hizo lo propio con Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Nathanael Mbuku; Yoane Wissa y Brian Cipenga.

El cuadro final del Mundial