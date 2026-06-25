Dónde y en qué estadio se está jugando Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre sudamericanos y europeos por la tercera jornada de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por la tercera fecha del Grupo E, la Selección de Ecuador se enfrenta a la Selección de Alemania en un encuentro crucial que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este jueves 25 de junio, donde el conjunto de la Tri busca sellar su clasificación frente a los tetracampeones del mundo, que intentan hacer pesar su historia y jerarquía en este cierre de la fase de grupos.

¿En qué estadio están jugando Ecuador vs. Alemania?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo E es el imponente New York New Jersey Stadium (conocido habitualmente fuera de la competencia como MetLife Stadium), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Este majestuoso recinto, que será la gran sede de la final de este certamen, cuenta con una impresionante capacidad para 82.500 espectadores.

El césped del estadio, que luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo, vuelve a ser testigo de una jornada mundialista vibrante, consolidándose como uno de los templos más importantes de esta Copa del Mundo.

MetLife Stadium. (Foto: Getty).

Las tablas del Mundial

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El fixture del Mundial