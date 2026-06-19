Dónde y en qué estadio se está jugando Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026

Un total de siete partidos de la presente Copa del Mundo fueron asignados al recinto con capacidad para 68.756 espectadores.

Las selecciones de Escocia y Marruecos se ven las caras este viernes en busca de una victoria que les permita comenzar a abrochar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los europeos vienen de derrotar 1-0 a Haití, mientras que los marroquíes igualaron 1-1 ante Brasil.

El encuentro que inicia a las 19.00 de Argentina se disputa en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos. Se trata de un escenario multiuso situado en Foxborough, Massachusetts. El mismo cuenta actualmente con una capacidad para 68.756 espectadores y fue construido a un costado y en sustitución del viejo Foxboro Stadium, que fue demolido tras la inauguración del nuevo estadio en 2002.

Vista del Gillette Stadium, en Boston.

El Gillette Stadium de Boston es la sede de los equipos New England Patriots de la NFL y New England Revolution de la MLS. No es un detalle menor que, al momento de su construcción, este recinto tuvo un costo de 325 millones de dólares, mientras que el arquitecto John Bolles fue quien estuvo a cargo de su diseño.

Entre los torneos más importantes que albergó antes del Mundial 2026, el Gillette Stadium tuvo acción de las ediciones 2003, 2005, 2007, 2009 y 2015 de la Copa de Oro de la Concacaf; la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2003 y la Copa América Centenario de 2016, con participaciones de los seleccionados de Brasil y Argentina, entre otros.

Partidos asignados al Gillette Stadium en el Mundial 2026

Un total de siete partidos fueron asignados al Gillette Stadium de Boston en el Mundial 2026, dos de los cuales ya fueron disputados.

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Haití 0-1 Escocia / 13 de junio

Irak 1-4 Noruega / 16 de junio

Escocia vs. Marruecos / 19 de junio

Inglaterra vs. Ghana / 23 de junio

Noruega vs. Francia / 26 de junio

Un partido de dieciseisavos de final

Un partido de cuartos de final

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