Dónde y en qué estadio se está jugando Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026

En el marco de la primera fecha del Grupo L del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Ghana se enfrenta con la Selección de Panamá en búsqueda de iniciar su camino en el certamen de la mejor manera, pensando en la clasificación a los 16avos de final.

Este encuentro, se llevara cabo en el BMO Field (denominado oficialmente Estadio Toronto durante la competencia) de Toronto, Canadá, en la provincia de Ontario.

El estadio, cuya construcción inició en 2006 y fue inaugurado en 2007, será la sede de este cotejo del Mundial, que a su vez engrosa la lista de grandes citas internacionales que se disputaron allí, luego de recibir competencias de la talla del Mundial Sub-20 de la FIFA en 2007, el Mundial Sub-20 Femenino en 2014 y la Copa Oro de la Concacaf en 2015.

El BMO Field de Toronto.

El BMO Field tiene una enorme actividad deportiva durante todo el año, ya que es la casa del Toronto FC de la MLS y de los Toronto Argonauts de la liga canadiense de fútbol americano (CFL). Su capacidad fue ampliada recientemente a unos 45.000 espectadores para cumplir con los estándares de la Copa del Mundo. Es considerado el primer estadio construido específicamente para fútbol en el país y se destaca por su atmósfera íntima, similar a los recintos europeos.

Los convocados de Ghana y Panamá para el Mundial 2026

Ghana

ARQUEROS : Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) y Joseph Anang (St Patrick’s Athletic).

: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) y Joseph Anang (St Patrick’s Athletic). DEFENSORES : Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir), Jonas Adjetey (Basel), Kojo Peprah (Niza) y Derrick Luckassen (Pafos).

: Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir), Jonas Adjetey (Basel), Kojo Peprah (Niza) y Derrick Luckassen (Pafos). VOLANTES : Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (St-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjælland) y Abdul Fatawu (Leicester City).

: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (St-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjælland) y Abdul Fatawu (Leicester City). DELANTEROS : Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Ernest Nuamah (Olympique de Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Iñaki Williams (Athletic de Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City) y Prince Adu (Viktoria Plzen).

: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Ernest Nuamah (Olympique de Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Iñaki Williams (Athletic de Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City) y Prince Adu (Viktoria Plzen). DT: Carlos Queiroz

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Panamá

ARQUEROS : Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional) y César Samudio (CD Marathón).

: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional) y César Samudio (CD Marathón). DEFENSORES : César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello) y Roderick Miller (Turan-Tovuz IK).

: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello) y Roderick Miller (Turan-Tovuz IK). VOLANTES : Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (CD Plaza Amador) y Azarías Londoño (Universidad Católica).

: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (CD Plaza Amador) y Azarías Londoño (Universidad Católica). DELANTEROS : Ismael Díaz (Club León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica) y Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).

: Ismael Díaz (Club León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica) y Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa). DT: Thomas Christiansen.

El fixture del Mundial 2026