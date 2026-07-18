Dónde y en qué estadio se está jugando Inglaterra vs. Francia por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre europeos por el tercer puesto de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por el partido por el tercer puesto, la Selección de Inglaterra se enfrenta a la Selección de Francia en un encuentro crucial que define el podio del torneo y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este sábado 18 de julio, donde el combinado de los Tres Leones busca imponer toda su jerarquía histórica frente a Les Bleus, quienes intentan plasmar su poderío ofensivo y colectivo para quedarse con la medalla de bronce y cerrar su participación entre los tres mejores del planeta en este duelo a todo o nada.

¿En qué estadio están jugando Inglaterra vs. Francia?

El escenario designado para este atrapante compromiso definitivo es el imponente Miami Gardens Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como Hard Rock Stadium), ubicado en la localidad de Miami Gardens, dentro del área metropolitana de Miami, Florida, Estados Unidos.

Este majestuoso recinto, famoso por su espectacular techo multidireccional que cubre casi la totalidad de las tribunas y por ser el hogar de los Miami Dolphins de la NFL, cuenta con una capacidad adaptada de 65.326 espectadores para esta gran cita de la FIFA.

El césped de Florida luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta decisiva jornada mundialista, consolidándose como una de las sedes más vibrantes y con mejor ambiente festivo de toda la Copa del Mundo.

El Hard Rock Stadium de Miami. (Foto: Getty).

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¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Francia por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este sábado 18 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 18:00 horas

18:00 horas Uruguay: 18:00 horas

18:00 horas Brasil: 18:00 horas

18:00 horas Chile: 17:00 horas

17:00 horas Bolivia: 17:00 horas

17:00 horas Paraguay: 17:00 horas

17:00 horas Venezuela: 17:00 horas

17:00 horas Ecuador: 16:00 horas

16:00 horas Colombia: 16:00 horas

16:00 horas Perú: 16:00 horas

16:00 horas México: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos: 17:00 horas (ET) / 14:00 horas (PT)

El cuadro del Mundial 2026