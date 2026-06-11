Dónde y en qué estadio se está jugando México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

El anfitrión y los Bafana Bafana se enfrentan en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

México y Sudáfrica inauguran el Mundial 2026 de la FIFA, tal y como sucedió 16 años atrás, aunque con las localías invertidas. El elenco mexicano ésta vez hace las veces de local para el primer partido de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca.

Inaugurado en mayo de 1966, el Estadio Azteca cumplió 60 años hace apenas unos días, y terminó su octava remodelación para esta Copa del Mundo, donde tendrá lugar para 83,264 espectadores.

El Estadio Ciudad de México, o Estadio Azteca, la sede de México vs. Sudáfrica. (Getty)

El Estadio Azteca está recibiendo su tercer Mundial, tras ser la sede principal en las ediciones de 1970 y 1986, donde vio a Pelé y Maradona levantar la Copa del Mundo.

En esta edición, albergará cinco partidos: tres por fase de grupos, un encuentro de 16avos de final y otro de octavos de final. Dos de ellos los jugará México, y hasta tres, en caso de quedar como líder del Grupo A.

Los partidos a jugarse en el Estadio Azteca

México vs. Sudáfrica (Fase de Grupos) – 11 de junio

(Fase de Grupos) – 11 de junio Uzbekistán vs. Colombia (Fase de Grupos) – 17 de junio

(Fase de Grupos) – 17 de junio República Checa vs. México (Fase de Grupos) – 24 de junio

(Fase de Grupos) – 24 de junio Partido de 16avos de Final (1° del Grupo A vs. 3° del Grupo C/E/F/H/I) – 30 de junio

(1° del Grupo A vs. 3° del Grupo C/E/F/H/I) – 30 de junio Partido de Octavos de Final – 5 de julio