Dónde y en qué estadio se está jugando Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

El MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey es el escenario designado para el partido por la segunda fecha del Grupo I de la Copa del Mundo.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá continúa su andar de manera incansable. En ese contexto, este lunes 22 de junio, Noruega y Senegal se encuentran frente a frente con la misión de cosechar tres puntos completamente determinantes de cara a lo que viene.

Así las cosas, el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey es el escenario designado para este partido entre noruegos y senegaleses, por el Grupo I de la Copa del Mundo. Hablamos de un encuentro que tiene su puntapié inicial a las 21:00 horas de la República Argentina, en medio de una zona que también tiene a Francia e Irak.

El MetLife Stadium (inaugurado originalmente como New Meadowlands Stadium) se encuentra en un suburbio de Meadowlands, en la ciudad de East Rutherford (Nueva Jersey). Se sitúa a aproximadamente 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York. Actualmente cuenta con una capacidad para nada más ni nada menos que 82.566 espectadores.

Este escenario sustituyó al antiguo Giants Stadium, que había sido construido en 1976, edificándose en el espacio que ocupaba el estacionamiento dicho escenario. Es sede de dos equipos de la National Football League: los New York Giants y los New York Jets y operado por la compañía New Meadowlands Stadium Company, LLC. Meadowlands Stadium.

Paralelamente, fue inaugurado oficialmente el día 10 de abril de 2010 con un partido de Lacrosse, el Big City Classic, pero el 7 de mayo tuvo su primer partido de fútbol, que se disputó entre los seleccionados de México y Ecuador con un estadio casi lleno. Se determinó que sea el estadio de la gran final de la actual Copa del Mundo.

El MetLife albergará un nuevo partido del Mundial. (Foto: Getty)

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Los convocados de Noruega y Senegal para el Mundial

NORUEGA

ARQUEROS : Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford) y Sander Tangvik (Hamburgo).

: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford) y Sander Tangvik (Hamburgo). DEFENSORES : Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton) y Leo Ostigard (Genoa).

: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton) y Leo Ostigard (Genoa). VOLANTES : Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo Glimt), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) y Martin Odegaard (Arsenal).

: Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo Glimt), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) y Martin Odegaard (Arsenal). DELANTEROS : Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

: Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid). DT: Stale Solbakken.

SENEGAL

ARQUEROS : Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (OGC Nice).

: Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (OGC Nice). DEFENSORES : Antoine Mendy (Niza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Olympique Lyon), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray) y Kreppin Diatta (Mónaco).

: Antoine Mendy (Niza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Olympique Lyon), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray) y Kreppin Diatta (Mónaco). VOLANTES : Idrissa Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich) y Pape Matar Sarr (Tottenham).

: Idrissa Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich) y Pape Matar Sarr (Tottenham). DELANTEROS : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Múnich), Bamba Dieng (Lorient) y Cherif Ndiaye (Samsunspor).

: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Múnich), Bamba Dieng (Lorient) y Cherif Ndiaye (Samsunspor). DT: Pape Bouna Thiaw

El fixture del Mundial 2026