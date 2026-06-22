Las posibles alineaciones de Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

Este lunes 22 de junio se enfrentan Noruega y Senegal por la fecha 2 del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro resulta vital para definir el panorama de ambos equipos en la competición.
El conjunto europeo liderado por Erling Haaland llega con confianza luego de haber goleado 4-1 a Irak en el debut. Por su parte, el seleccionado africano se encuentra ante la urgencia de sumar puntos, ya que viene de caer 3-1 frente a Francia en su primer partido y una derrota lo dejaría al borde de la eliminación.
Noruega y Senegal se verán las caras en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Las posibles alineaciones de Noruega y Senegal
NORUEGA: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.
SENEGAL: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
La tabla de posiciones tras la clasificación de Argentina: contra quién estaría jugando en los 16avos de final del Mundial
¿Qué canal pasa Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026?
El partido entre Noruega y Senegal, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports.
¿A qué hora se juega Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026?
Los seleccionados de Noruega y Senegal se encontrarán frente a frente este lunes 22 de junio, desde las 21:00 horas de la República Argentina, en el MetLife Stadium.