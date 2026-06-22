Las posibles alineaciones de Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

El combinado noruego y los Leones de la Teranga se miden por la segunda fecha del Grupo I, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos.

Este lunes 22 de junio se enfrentan Noruega y Senegal por la fecha 2 del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro resulta vital para definir el panorama de ambos equipos en la competición.

El conjunto europeo liderado por Erling Haaland llega con confianza luego de haber goleado 4-1 a Irak en el debut. Por su parte, el seleccionado africano se encuentra ante la urgencia de sumar puntos, ya que viene de caer 3-1 frente a Francia en su primer partido y una derrota lo dejaría al borde de la eliminación.

Noruega y Senegal se verán las caras en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Las posibles alineaciones de Noruega y Senegal

NORUEGA: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

SENEGAL: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

¿Qué canal pasa Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026?

El partido entre Noruega y Senegal, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports.

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¿A qué hora se juega Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026?

Los seleccionados de Noruega y Senegal se encontrarán frente a frente este lunes 22 de junio, desde las 21:00 horas de la República Argentina, en el MetLife Stadium.

Fixture del Grupo I del Mundial 2026

Tabla de posiciones del Mundial 2026