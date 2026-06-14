Dónde y en qué estadio se está jugando Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

El AT&T Stadium de Dallas es una de las sedes más importantes de esta Copa del Mundo.

En el marco de la primera fecha del Grupo F del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Países Bajos hace su debut ante la Selección de Japón en búsqueda de sumar los primeros tres puntos en la competencia y acomodarse en la clasificación a 16avos de final.

Este encuentro se disputa en el AT&T Stadium, que durante la Copa del Mundo pasará a llamarse Estadio de Dallas por la reglamentación anti-auspiciantes de FIFA. El mismo está ubicado en la ciudad de Arlington, entre Dallas y Fort Worth, en la región centro de Estados Unidos.

Con capacidad para albergar hasta 94.000 espectadores, el Estadio de Dallas es uno de los más grandes que tendrá este Mundial. Dentro de su estructura se destaca su pantalla HD en forma de halo suspendida sobre el campo es icónica en la NFL (hogar de los Dallas Cowboys).

A lo largo de esta Copa del Mundo, no solo albergará este partido, sino que también tendrá otros tantos de la fase de grupos, uno correspondiente a los 16avos de final, otro a los octavos de final, y por último tendrá a una de las dos semifinales del certamen.

El AT&T Stadium, una de las sedes de la Copa del Mundo. (Getty).

El fixture del Mundial 2026

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