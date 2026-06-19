¿Dónde y en qué estadio se está jugando Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

En un escenario digno de un partido decisivo, Paraguay y Turquía se miden por el Mundial 2026 en el Estadio Bahía de Santa Francisco, también conocido como el Levi's Stadium.

El partido de esta noche entre Paraguay y Turquía es una final anticipada para ambos equipos. Su futuro en el Mundial 2026 mucho depende de lo que puedan hacer en este encuentro, luego de las derrotas que ambos seleccionados sufrieron en sus estrenos mundialistas. Y el escenario donde juegan, el Levi’s Stadium, es un entorno ideal para un partido de semejante importancia.

La sede del partido es el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. El estadio es conocido en esta Copa del Mundo con el nombre Estadio Bahía de San Francisco, por derechos de imagen.

Inaugurado en 2014, está aplazado en el área metropolitana de San Francisco y es casa de los 49ers en la NFL. Con una capacidad para poco más de 72 mil espectadores, se diferencia de otros terrenos de juego en los Estados Unidos por ser cien por ciento de césped natural. Será el segundo partido en este estadio, luego de lo que fue el empate entre Suiza y Qatar en la primera fecha del Grupo B.

El Qatar-Suiza de la primera fecha fue el primer partido del Mundial 2026 en el Levi’s Stadium. (Getty)

Este magnífico recinto no es la casa de ningún equipo de la MLS, pero sí es un estadio que se ha habituado a recibir partidos de fútbol en el pasado reciente, porque ha sido sede de cuatro partidos de la Copa América Centenario en 2016, de la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2017, de dos partidos de la Copa América 2024 y de una de las semifinales de la Copa Oro de la Concacaf disputada el año pasado.

Tabla de posiciones del Grupo D

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Fixture Grupo D