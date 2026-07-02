Dónde y en qué estadio se juega Portugal vs. Croacia por los 16avos del Mundial 2026

La última función de Cristiano Ronaldo o Luka Modric en Copas del Mundo tendrá lugar este viernes, y el escenario es el BMO Field de Toronto.

Este jueves tendrá lugar unos de los partidos más impactantes de toda la serie de 16avos de final del Mundial 2026: Portugal vs. Croacia. El último partido en mundiales o bien para Cristiano Ronaldo, o bien para Luka Modric, dos ganadores del Balón de Oro y miembros de una histórica camada del Real Madrid. El partido está pactado a iniciar a las 20hs en horario argentino, y se jugará en el BMO Field de Toronto.

Portugal vs. Croacia, por los 16avos de final del Mundial 2026 se juega en el BMO Field de Toronto, en Canadá, estadio conocido en esta Copa del Mundo como Toronto Stadium. Un recinto con capacidad para 45 mil espectadores, luego de la ampliación temporal realizada para poder ser sede de esta copa del Mundo.

Croacia ya jugó en Toronto, donde venció a Panamá por 1 a 0. (Getty)

El de este jueves será el último de los seis partidos pactados para disputarse en el estadio ubicado en tierras canadienses, que albergó cinco partidos de la fase de grupos, incluyendo uno de la propia Croacia, que resultó en triunfo de los europeos por 1 a 0 contra Panamá.

En el pasado ha recibido competencias de la talla del Mundial Sub-20 de la FIFA en 2007, el Mundial Sub-20 Femenino en 2014 y la Copa Oro de la Concacaf en 2015.

Partidos del Mundial 2026 en el Toronto Stadium

Canadá 1-1 Bosnia – 12 de junio

Ghana 1-0 Panamá – 17 de junio

Alemania 2-1 Costa de Marfil – 20 de junio

Panamá 0-1 Croacia – 23 de junio

Senegal 5-0 Irak – 27 de junio

Portugal vs. Croacia – 2 de julio – 16avos de final

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Cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026