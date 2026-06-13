¿Dónde y en qué estadio se está jugando Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026?

A diferencia de otros terrenos de juego en los Estados Unidos, cuenta con césped cien por ciento natural.

Las selecciones de Qatar y Suiza hacen su estreno este sábado en el Mundial 2026 poniendo cierra al Grupo B en su primera jornada, tras el empate 1-1 que firmaron el viernes Canadá y Serbia. Por esa razón, si hay un ganador será también quien se quede con la primera posición en soledad. El encuentro que puede verse en Argentina por DSports y DGO es arbitrado por el hondureño Saíd Martínez.

La sede del partido es el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. Inaugurado en 2014, está aplazado en el área metropolitana de San Francisco y es casa de los 49ers en la NFL. Con una capacidad para poco más de 72 mil espectadores, se diferencia de otros terrenos de juego en los Estados Unidos por ser cien por ciento de césped natural.

El estadio ubicado en Santa Clara también ha recibido grandes recitales.

Aunque allí no hace de local ningún equipo del soccer estadounidense, sí es un recinto que se ha habituado a recibir partidos de fútbol en el pasado reciente, porque ha sido sede de cuatro partidos de la Copa América Centenario en 2016, de la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2017, de dos partidos de la Copa América 2024 y de una de las semifinales de la Copa Oro de la Concacaf disputada el año pasado.

Casa de grandes artistas

Más allá del deporte, el Levi’s Stadium ha recibido recitales de grandes artistas y bandas como The Rolling Stones, Coldplay, Metallica, U2, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Taylor Swift y Elton Jhon entre otros.

¿Qué otros partidos recibirá en este Mundial?

Además del duelo entre Qatar y Suiza, el Levi’s Stadium recibirá los partidos de Austria vs. Jordania, Turquía vs. Paraguay, Jordania vs. Argelia y Paraguay vs. Australia durante la fase de grupos. También un partido de dieciseisavos de final programado para el primero de julio.

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Cuenta con césped cien por ciento natural, a diferencia de otros recintos de los Estados Unidos.

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