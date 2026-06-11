Dónde y en qué estadio se está jugando República Checa vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Eslavos y asiáticos se enfrentan para completar el Grupo A.

República Checa y Corea del Sur abren su participación en el Mundial 2026 y, a su vez, cierran el primer día de competencia del Grupo A, luego de lo sucedido entre México y Sudáfrica en la capital del país azteca. En el caso de los europeos y asiáticos, su partido también tendrá lugar en territorio mexicano, pero en Guadalajara.

República Checa vs. Corea del Sur se está jugando en el Estadio Guadalajara, en Zapopán. El recinto, también conocido como Estadio Akron, es la casa de las Chivas de Guadalajara en la Liga MX.

El Estadio Guadalajara, allí se juega República Checa vs. Corea del Sur. (Getty)

El Estadio Guadalajara fue inaugurado en 2010, tiene lugar para 46,355 espectadores y será sede de cuatro partidos de la Fase de Grupos en esta Copa del Mundo.

Los partidos a jugarse en el Estadio Guadalajara

República Checa vs. Corea del Sur (Fase de Grupos) – 11 de junio

(Fase de Grupos) – 11 de junio México vs. Corea del Sur (Fase de Grupos) – 18 de junio

(Fase de Grupos) – 18 de junio Colombia vs. RD Congo (Fase de Grupos) – 23 de junio

(Fase de Grupos) – 23 de junio Uruguay vs. España (Fase de Grupos) – 26 de junio