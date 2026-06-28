Dónde y en qué estadio se está jugando Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre africanos y norteamericanos por los 16avos de final de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por los 16avos de final, la Selección de Sudáfrica se enfrenta a la Selección de Canadá en un encuentro crucial de eliminación directa que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este domingo 28 de junio, donde los Bafana Bafana buscan dar el golpe ante uno de los seleccionados anfitriones, The Canucks, que intentan hacer valer su localía y el empuje de su gente para meterse entre los mejores del planeta.

¿En qué estadio están jugando Sudáfrica vs. Canadá?

El escenario designado para este atrapante compromiso de eliminación directa es el imponente Los Angeles Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como SoFi Stadium), ubicado en la ciudad de Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Este majestuoso recinto de última generación, famoso por su impactante pantalla gigante de doble cara y por ser la casa de los Rams y los Chargers de la NFL, cuenta con una capacidad para 70.000 espectadores.

El césped de California luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta decisiva jornada mundialista, siendo una de las sedes estelares y más tecnológicas de toda la Copa del Mundo.

SoFi Stadium, Los Angeles. (Foto: Getty).

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Así se juegan los 16avos de final del Mundial 2026