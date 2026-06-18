Dónde y en qué estadio se está jugando Suiza vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre europeos por la segunda jornada de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por la segunda fecha del Grupo B, la Selección de Suiza se enfrenta a la Selección de Bosnia y Herzegovina en un encuentro crucial que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este jueves 18 de junio, donde el conjunto helvético busca imponer su jerarquía táctica frente a unos siempre duros y ordenados bosnios, que intentan sumar puntos vitales en esta fase de grupos.

¿En qué estadio están jugando Suiza vs. Bosnia y Herzegovina?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo B es el imponente SoFi Stadium, ubicado en la ciudad de Los Ángeles (Inglewood), California, Estados Unidos. Este majestuoso recinto de última generación, famoso por su impactante pantalla gigante de doble cara y por ser la casa de los Rams y los Chargers de la NFL, cuenta con una capacidad para 70.000 espectadores.

SoFi Stadium albergó el partido entre Irán y Nueva Zelanda. (Foto: Getty).

El césped de California, que ya vivió acción en esta Copa del Mundo, luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta jornada mundialista, siendo una de las sedes estelares y más tecnológicas del certamen.

El fixture del Grupo B del Mundial 2026

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La tabla de posiciones del Grupo B del Mundial 2026