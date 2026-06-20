Dónde y en qué estadio se está jugando Túnez vs. Japón por el Mundial 2026

La segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 cuenta con un condimento especial. No solo porque Túnez y Japón se juegan buena parte de sus aspiraciones de clasificación, sino porque el encuentro marca un hito histórico: es el partido número 1.000 en la historia de las Copas del Mundo. El duelo se disputa este domingo desde las 1.00 y tendrá como escenario uno de los estadios más modernos del continente.

El duelo tiene lugar en la ciudad de Monterrey, ubicada en el Estado de Nuevo León, México. Se trata de una de las tres sedes que aporta el territorio mexicano a esta histórica cita organizada en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

El recinto que alberga el encuentro es el Estadio Monterrey, conocido popularmente como el Gigante de Acero o Estadio BBVA. Inaugurado en el año 2015, es considerado uno de los recintos más modernos de toda el continente. Cuenta con una capacidad para 53.500 espectadores y posee una característica visual única: desde sus tribunas puede apreciarse el Cerro de la Silla, uno de los símbolos naturales más representativos de la región.

En lo deportivo, Túnez afrontará el compromiso con la necesidad de reaccionar tras la dura caída por 5-1 frente a Suecia en el debut. Luego de ese resultado, la federación decidió el cambio de entrenador y apostó por la llegada de Hervé Renard, quien tendrá su estreno oficial al frente de las Águilas de Cartago con la misión de mantener vivas las chances de clasificación.

Del otro lado estará Japón, que dejó una buena imagen en su estreno al empatar 2-2 con Países Bajos y saben que una victoria los deja cerca de los 16avos de final.

Datos clave

El Estadio Monterrey alberga el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales.

alberga el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales. El entrenador Hervé Renard debuta oficialmente en Túnez tras la salida del DT anterior.

debuta oficialmente en Túnez tras la salida del DT anterior. El partido entre Túnez y Japón se disputa este domingo en Nuevo León, México.