Dónde y en qué estadio se está jugando Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

El Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami es el escenario designado para el partido por la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá no detiene su marcha ni por un segundo. Así las cosas, este domingo 21 de junio, Uruguay y Cabo Verde se encuentran frente a frente con el objetivo en común de cosechar la primera victoria en el actual certamen.

En medio de ese panorama, el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, es el escenario designado para el partido entre uruguayos y caboverdianos, por el Grupo H de la Copa del Mundo. Se trata de un duelo que tiene su puntapié inicial a las 19:00 horas de la República Argentina, en medio de una zona que también cuenta con España y Arabia Saudita.

Se trata de uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Norteamérica. Inaugurado en 1987 y sometido a importantes remodelaciones durante las últimas décadas, el estadio fue adaptado para cumplir con los más altos estándares internacionales exigidos por la FIFA. Gracias a ello, albergó la Copa América 2024 (incluida la final), el Mundial de Clubes 2025 y ahora es parte del grupo de sedes para el Mundial.

Con capacidad para 65.326 espectadores, el estadio cuenta con una cubierta que protege la totalidad de las tribunas y posee una larga tradición en la organización de grandes eventos deportivos. A lo largo de su historia recibió seis ediciones del Super Bowl, finales universitarias de fútbol americano, el Miami Open de tenis y distintos acontecimientos internacionales.

El Hard Rock Stadium de Miami. (Foto: Getty)

Los convocados de Uruguay y Cabo Verde para el Mundial

ARQUEROS: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre) y Santiago Mele (Monterrey).

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre) y Santiago Mele (Monterrey). DEFENSORES: Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América de México), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América de México), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake). VOLANTES: Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Lisboa), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa), Brian Rodríguez (América de México) y Facundo Pellistri (Panathinaikos).

Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Lisboa), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa), Brian Rodríguez (América de México) y Facundo Pellistri (Panathinaikos). DELANTEROS: Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres). DT: Marcelo Bielsa

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CABO VERDE

ARQUEROS: Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana).

Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana). DEFENSORES: Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK).

Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK). VOLANTES: Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC).

Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC). DELANTEROS: Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC).

Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC). DT: Bubista

El fixture del Mundial