El fuerte descargo de Jurgen Klopp por las pausas de hidratación en la Copa del Mundo

Jurgen Klopp criticó las pausa de hidratación de los partidos de la Copa del Mundo 2026. "Nos presentaron estos descansos como una medida de bienestar para los jugadores, pero en realidad son una jaula dorada construida para los patrocinadores", soltó.

La Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 arrancó con todo, pero la primera gran bomba del torneo no vino de adentro de la cancha, sino de la opinión de Jürgen Klopp en su rol como comentarista, durante el certamen, de la señal MagentaTV.

El ex DT del Liverpool no se guardó absolutamente nada y apuntó contra los ya famosos ”cooling breaks” (las pausas de hidratación), armando un revuelo bárbaro. Fiel a su estilo auténtico y sin filtro, el alemán dejó en claro que para él esto no es por el calor, sino por cuestiones meramente económicas, tirando una frase que ya recorre el planeta: ”El fútbol está siendo tomado como rehén por ejecutivos sentados en oficinas con aire acondicionado”.

Además, Klopp resalta que detrás de esta nueva movida hay un trasfondo puramente comercial que le saca la esencia al juego: ”Nos presentaron estos descansos como una medida de bienestar para los jugadores, pero en realidad son una jaula dorada construida para los patrocinadores”.

Parecía que cuanto más opinaba sobre el tema, más bronca le generaba al alemán: ”Vi a los jugadores detenidos durante el partido mientras los tiempos televisivos marcaban el ritmo del encuentro y me pregunté: ¿a quién sirve realmente la Copa del Mundo? ¿A los futbolistas, a los aficionados o a los anunciantes?”.

😳⛔️ Ayer, en el partido entre EEUU y Paraguay, los jugadores ya ESTABAN LISTOS PARA REANUDAR tras la pausa de rehidratación…



Pero un oficial de la FIFA los hizo esperar hasta que terminara el CORTE COMERCIAL. ⚠️



Vía @Cristoffede. pic.twitter.com/VxYeyhZ9rn https://t.co/cPoriJWo5Q — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 13, 2026

Es que, para Klopp y para muchos otros, cortar el envión de un equipo a mitad de un tiempo afecta directamente el tramite del juego. ‘‘Un partido de un Mundial debería fluir como un río. En cambio, estamos levantando represas en el medio para que pasen los comerciales”, graficó. Y en ese sentido agregó: ”El balón debe ser la estrella y no un corte comercial”.

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Y para cerrar se descargo, completó: ”La Copa del Mundo es la catedral del fútbol y merece respeto. A veces parece que hemos convertido el Mundial en un centro comercial donde la caja registradora recibe más atención que el propio partido”.

Las demoras en la pausa de hidratación

En un primer momento, FIFA había advertido que las pausas de hidratación durarían solo 3 minutos. Sin embargo, en México vs. Sudáfrica y en Canadá vs. Bosnia, los cortes superaron ese tiempo, lo que generó que esta nueva modalidad se encuentre bajo la lupa.

En síntesis

Jürgen Klopp criticó las pausas de hidratación del Mundial 2026 por motivos comerciales.

criticó las pausas de hidratación del por motivos comerciales. El entrenador Jürgen Klopp calificó los descansos como una jaula dorada para patrocinadores.

calificó los descansos como una para patrocinadores. Las pausas del Mundial 2026 dividen opiniones por el calor en Norteamérica y la televisión.