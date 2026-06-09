El Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 se actualizó con las Trophy Tour: qué son y cómo conseguirlas

El furor por el Mundial 2026 está en su punto más alto, a menos de 48 horas para el comienzo de la competencia con el partido inaugural. En ese contexto, PANINI ha actualizado su Álbum Virtual con nuevos cromos pertenecientes a la flamante sección Trophy Tour.

Estos 31 nuevos cromos muestran la Copa del Mundo en diferentes lugares del planeta, en lo que fue la recorrida por diferentes países que participarán en la competición, donde fanáticos pudieron acercarse y ver el trofeo por el que 48 selecciones batirán a duelo por más de un mes en Norteamérica.

Hay 31 nuevos cromos que se pueden conseguir en el álbum virtual.

Cómo conseguir las figuritas Trophy Tour del Álbum Virtual

De momento hay sólo dos formas de conseguir las nuevas figuritas del álbum virtual Trophy Tour: encontrándolas en sobres que abres (hasta 4 por día) o intercambiándolas en la sección correspondiente.

Cabe destacar que el máximo que puedes conseguir es una figurita Trophy Tour por sobre, y generalmente será la última de las cinco que aparecen en cada uno de ellos.

La mejor forma de conseguirlas es abriendo sobres.

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La otra opción es intercambiándolas, pero realísticamente nadie está intercambiando estas figuritas hoy en día, pues es muy difícil que las tengan repetidas. En cualquier caso, la sección Trophy Tour aparece al fondo de las opciones, después de los 48 equipos.

Las figuritas se pueden pedir por intercambio, aunque hoy por hoy es más fácil obtenerlas desde los sobres.

Todos los códigos para el Álbum Virtual del Mundial 2026

Recuerda que puedes conseguir hasta 4 sobres por día, y estos son los códigos públicos para obtener más de los 2 diarios:

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