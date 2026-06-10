Messi le dejó un mensaje a los rivales de Argentina antes de jugar su sexto Mundial: “Les va a ser muy difícil”

A una semana de debutar en su sexta Copa del Mundo, el capitán se refirió a las fortalezas que hacen de La Albiceleste un serio candidato a defender el título conquistado en Qatar.

Ochenta y ocho mil espectadores pagaron su entrada en Auburn para verlo en acción. Lionel Messi solo se tomó un minuto desde su ingreso, en el complemento, para hacerlos felices. La primera pelota que tocó fue una asistencia mágica para Lautaro Martínez, a quien el arquero le cometió un penal que el propio capitán cambió por gol con un remate al ángulo.

El triunfo de la Selección Argentina 3-0 ante Islandia fue también la confirmación de que el astro llega motivadísimo a otro Mundial que le permitirá hacer historia, porque pasará a formar parte del selecto tridente que lo habrá hecho en seis ediciones del certamen FIFA, junto con Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa.

Messi lo asume con la ilusión de siempre, sin detenerse a mirar lo que ya se consiguió. Y en ese sentido dejó también un mensaje para todos aquellos que quieran arrebatarle a La Scaloneta el título de campeón. “Nosotros tenemos la misma ilusión que la gente. Vamos a hacer todo para llegar lo más lejos posible. Esta Selección es competitiva y lo viene demostrando hace muchos años. A los rivales le va a ser muy difícil enfrentarse a la Argentina, porque es un grupo que está muy bien, muy fuerte, muy unido y que tiene la ilusión intacta”, le dijo a Olé.

El capitán volvió a sumar minutos ingresando en el complemento tras perderse el primero de los partidos de preparación ante Honduras por una molestia física con la que había terminado su último encuentro con el Inter Miami, ante Philadelphia. Se tomó con calma la preparación, volvió encendido y ahora se perfila para ser titular en el debut mundialista ante Argelia, el próximo martes 16 de junio en Kansas City.

Messi recibió el cariño de una multitud antes de jugar su sexto Mundial con Argentina.

“La verdad que estoy feliz, tranquilo, disfrutando de cada momento, cada entrenamiento, cada día a día con mis compañeros. Sobre todo eso, intentando disfrutarlo como fue el último que me tocó jugar y más en este momento, así que feliz”, señaló en la antesala de su sexta Copa del Mundo.

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Las dudas sobre su participación

Desde Qatar hasta hoy, todo un país se mantuvo esperando que Lionel Messi confirmara o descartara la posibilidad de jugar un sexto Mundial para Argentina. Esa manifestación nunca llegó, pero el correr de los meses, de los años, con el capitán siempre a la orden ya iba dando la certeza de que no se lo iba a querer perder.

A una semana para el debut ante Argelia, el Diez explicó por qué decidió tomárselo de esa manera. “Todo pasó muy rápido y en el medio tuve mucha competencia. Me fui sintiendo bien, más allá que estoy jugando en Inter Miami nunca dejé de competir, de exigirme y durante este tiempo me preparé bien para llegar de la mejor manera“, le dijo a Olé.

Y agregó: “Se fue dando natural que no dejé de estar, que pude estar en la mayoría de los partidos de la Selección y con el grupo siempre fuerte tuve la suerte de estar una vez más”.

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